新聞評論／台假消息冠全球 主委漏講「政府」

農委會主委陳吉仲說「全世界最多假消息的國家就是台灣」。（本報資料照片）

華視報導頻頻出錯，也被踢爆拿僑委會千萬台幣預算 做「獨家」採訪，更被立委揭露農委會委託華視進行媒體操作及社群營運，去年預算即超過400萬（台幣，下同，約13.48萬美元）。對此，農委會主委陳吉仲答稱，所有招標案都是合法，目的是要扭正假消息對農業的傷害，因為「全世界最多假消息的國家就是台灣」。陳吉仲如此大言不慚，似乎少講了兩個字；如果他說全世界最多假消息就是台灣「政府」，或許更符合外界觀感。

5月3日是聯合國訂定的「世界新聞自由日」，國際非政府組織「無國界記者」當天發布2022新聞自由指數報告，台灣排全球第38名，屬於新聞自由「狀況尚可」等級。但無國界記者組織稱，台灣的公共媒體不是大眾可信賴的主要資訊來源，台灣在對抗不實資訊沒做得很好，因為「打擊不實資訊，不等於控制媒體」。

台灣新聞報導看似自由，但近年言論市場有趨於單一化的傾向；尤其國家機器掌控媒體斧鑿甚深，政府有時甚至帶頭造假。最近美國參議員葛理漢訪台，當場對蔡總統推銷波音787飛機，媒體披露後，總統府、國安局、外交部、民進黨立委第一時間集體否認，國安局長陳明通甚至在立法院公然帶起「認知作戰」的風向。

當天現場直播時，葛理漢對蔡總統說，「我們希望您購買787」；總統府口譯竟離譜譯成，「非常希望我們接下來有非常良好的成果」。總統府事後新聞稿更是中、英文兩套手法，英文原文照錄，中文則隻字未提。政府新聞稿是官方文書，總統府自稱是「潤飾」，實則是「偽造」；上行下效，行政機關當然有樣學樣。

農委會是「1450網軍代名詞」的始作俑者，2019年農委會編列1450萬元預算，擬在網路論壇等社交平台發布訊息，被立委質疑是在招募網路水軍。如今農委會知過不改，又委託華視網路操作媒體，今年在社群媒體的維運預算上看600萬元。網軍標案不僅有適法性疑慮，華視出包連連，除連犯烏龍跑馬燈的低級錯誤，還誤植閣揆蘇貞昌為「總統」，稱蔡英文為「蔡EE」。而今，農委會還砸大錢委託華視進行媒體操作，豈非「請鬼拿藥單」？

先前華視接僑委會千萬標案，竟自稱「獨家」採訪，形同掛羊頭賣狗肉，已違反預算法「1450條款」，未明確揭露廣告標示。連僑委會也證實，華視新聞台長陳雅琳專訪駐美代表蕭美琴和駐德代表謝志偉，並非其標案要求之內容，顯示華視已植入大內宣的DNA。民進黨曾高喊「黨政軍退出媒體」，如今自己卻樂在其中。

政府機關的造假行為，最近也頻遭自家人糾正。綠委高嘉瑜日前指台灣快篩試劑價格太高，稱「德國 唾液快篩只要30元，德國人民可以天天快篩後才出門」，卻遭指揮官陳時中 駁斥是假消息，還秀圖卡警告「請勿轉傳，以免遭罰」。次日，各界引述德國消息來源打臉陳時中，證明德國確有30元的快篩試劑；陳時中竟改口稱，快篩賣太便宜擔心民眾「囤積」。指揮中心的信口開河，人們見多了：確診案例可以「校正回歸」、不普篩變成「類普篩」、居隔政策三天一變。喊了兩年的「超前部署」，只有喊話比別人快。

2019年民進黨內初選，賴清德曾呼籲蔡英文的網軍停止攻擊他，當時「總統養網軍」已成公開的祕密。如今，政府機關花公帑養網軍，則是人民笑不出來的笑話。沒錯，「全世界最多假消息的就是台灣」，陳吉仲的故事就是其中經典。