大屋頂下／公投決定中正紀念堂案

5月，兩件事攸關國家安全架構。一、政治面，促轉會發布中正紀念堂轉型草案。二、軍事面，漢光演習舉行兵推。

國安架構的核心思維是：台獨是革命者及異議者的玩具，中華民國 是執政者的責任。

中正紀念堂的轉型思考與漢光兵推的想定，皆應建立在這個核心思維上。本文僅論紀念堂。

從大歷史的兩岸視角來看，台灣的國安架構呈現出三條路徑的演變軌跡：ⓐ以國民黨 走中華民國路線，但看來已經失敗。ⓑ以民進黨 走台獨路線，也不會成功。ⓒ目前顯現的跡象是，第三條路，將前述兩個路徑的主體調換，看看有無可能以民進黨走中華民國路線。

先談ⓐ。2016年，國民黨大選失敗，主因在藍營因軍公教年終福利金及年金改革議題而散架、太陽花使年輕選民流失，及黨中央的敗壞失能。當時，連吳釗燮都說，國民黨的敗選不在兩岸政策的失敗。客觀而論，馬英九的「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，及「主權互不承認／治權互不否認」，至馬習會更使兩岸關係跨過了一大門檻，這些皆是「以國民黨走中華民國路線」的成就，迄今仍是台灣求之不得的目標。如今，民進黨向「中華民國不是台獨」靠攏，其實就是欲向「不統／不獨／不武」的方向摸索試探。

但是，國民黨下野多年來，思想錯亂，領導失能，社會資源流失，尤其在兩岸論述上已告解構，甚至稱「不會在此時思考兩岸政治關係的終極安排」，這種「華獨」論調若被民進黨的「中華民國不是台獨」取代並超越，國民黨必趨邊緣化。不是國民黨原來的兩岸政策不具優勢，只因國民黨已經失能。

再談ⓑ。民進黨以異議者及革命者起家，政治論述的主體是台獨。但為布置陳水扁參加總統大選，在1999年發表《台灣前途決議文》，已意識到「中華民國是執政者的責任」。此後，則反覆在「中華民國」與「台獨」之間糾纏擺盪，也經過了「台獨做不到就是做不到」、「凍結台獨黨綱」、「除非瘋子才搞台獨」等節點。

蔡英文2016年當選，宣示「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，顯然仍知「中華民國是執政者的責任」。至2020大選前，因中共緊縮九二共識、放大一國兩制，加上香港反送中事件的「垂範」，蔡團隊急劇升高了「抗中保台」的分貝。

但是，另一條「第三條路」的軸線仍在延續，亦即自「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例」、「中華民國台灣」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直至「中華民國不是台獨」（此語可以引申為「民進黨執政的中華民國不是台獨」）；凡此，或可視為蔡英文亦深悟「中華民國」才是進退攻守皆備的國安體系，至少已將正名制憲的法理台獨翻頁。

再談ⓒ，第三條路。隨著內外情勢演變，民進黨正向「中華民國不是台獨」的路線試探。

民進黨的政治論述以台獨為主軸，僅舉一例。陳水扁在總統府對面的凱達格蘭大道旁闢建「白色恐怖政治受難者紀念碑」，以標誌國民黨政權的罪行。但白色恐怖固有冤假錯案，唯其主體是匪諜事件；在本質上這是內戰對第五縱隊的處理，應與民主英烈作出區隔。然而，陳水扁的「匪諜紀念碑」與北京西山「無名英雄（潛台間諜）紀念碑」居然是「姐妹碑」，祭奠的是同一族群。

陳水扁的台獨思維使他將一切「反中華民國」的匪諜案也視為「受難的正義」。國人今日路過總統府前「白色恐怖政治受難者紀念碑」時，應以「民進黨洗白匪諜紀念碑」視之。玩弄「正義」至此地步，已無底線。

陳水扁在執政動盪之際，發動「內殺型台獨」，以撕裂社會。但如今民進黨既有長期執政的想望，就當以彌合社會裂痕及號召國人共同正確處理兩岸關係為目標，始是可大可久，也就不能以「內殺型台獨」來處理中正紀念堂。

先就國安戰略論。不能容許以政治東廠自詡的促轉會僅以「台獨、二二八、白色恐怖受難者」的視角來決定中正紀念堂的轉型方案，因為這不啻是壓迫及凌越了蔡英文對「中華民國不是台獨」的試探。

再就輿情論。依民進黨內部民調指出，支持拆銅像者為37%，不支持者為54%；另據民調顯示，主張兩岸關係「和平交流」者77.3%，主張「抗中保台」者16.1%。若要避免台獨作出少數霸凌多數的方案，中正紀念堂的轉型應由公投決定。

本文仍然建議：以強調「自由廣場」與「中正紀念堂」相互對照的方式來規畫中正紀念堂轉型。客觀而論，中正紀念堂的「反共／保台」，與自由廣場的民主動能，共同成就了今日的台灣。二者的兼容與對照，就是不言而喻的「台灣民主記憶」。

事實上，台灣過去、現在及未來的生存發展皆寄託在中華民國之上，而絕非託命於台獨。今日台灣不應再被「內殺型台獨」綁架，而應表現出一種大歷史的大理解與大包容，由此整合出一個恢宏、團結、融合的台灣，這是台灣人對自己、對兩岸及對世界能夠展現的最偉大的能量。這也是蔡英文的歷史考卷。

陳水扁拆下正殿「中正紀念堂」及牌樓「大中至正」的匾額，顯示其極端。馬英九掛回正殿中正紀念堂匾額，但保留「自由廣場」，可謂跨進了一步。希望蔡英文對紀念堂的處理能兼馬扁，且超馬扁。否則，不論對內對外，「第三條路：民進黨走中華民國路線」就很難走下去了。南轅北轍，背道而馳。

俄烏戰爭對兩岸皆有啟示。兩岸應當相互持守「中華民國不是台獨」的共同政治基礎。此際應是中共最希望看到「中華民國不是台獨」的時刻，也正是民進黨進一步向「中華民國不是台獨」探索的關鍵契機。相互引導，相互成就，將兩岸關係定錨在中華民國。

公投決定中正紀念堂方案。台獨對民進黨的邊際效益已至盡頭，中華民國不是台獨；第三條路，民進黨走中華民國路線。如此，民進黨始能自救，也才能救台灣。