我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」

台灣新聞組／台北8日電
國民黨團7日在記者會上質疑高登採購案 。（圖：國民黨團提供）
國民黨團7日在記者會上質疑高登採購案 。（圖：國民黨團提供）

高登環球生醫公司爭議持續延燒，董事長劉緯澤前天出面說明後，暴露更多謎團；國民黨團昨天舉行記者會，提出五大疑點，反問陳時中，到底是誰「政治干預商業」？

本報系聯合報導，國民黨團指出，高登環球生醫公司若要承接政府採購，必需檢附相關實績，去年營業額是多少？主要業務是什麼？指揮官陳時中說只要取得「緊急授權」的廠商都有資格，但並不是每一家廠商都有受邀，衛福部是如何選擇的？衛福部誰負責跟高登環球聯繫？到底是陳時中還是劉緯澤在說謊？

國民黨立委曾銘宗表示，高登環球生醫公司只有一位股東、二名員工、資本額僅200萬元（台幣，下同，約6萬8000美元），卻能夠進行金額高達16.5億元快篩試劑採購案。陳時中稱國民黨是「政治干預商業」，這句話應還給陳時中。

曾銘宗說，這樁快篩試劑緊急採購案不但是「政治干預商業」，衛福部分配高登環球生醫公司當初採購配額1700萬劑，竟然高達32.3%，一家小吃店有這麼大能耐？他說，國民黨團發文給衛福部，要求提供快篩試劑緊急採購案會議紀錄，衛福部遲不願提供，再次呼籲陳時中公開會議紀錄，讓全民檢視。

民進黨立委許智傑則表示，這次快篩購買採開放性合約，只要符合資格和條件的廠商都可以洽談採購，不是如國民黨所說政府只圖利一家廠商，還扯到前綠委和民進黨團總召柯建銘，「國民黨到底是不懂還是故意抹黑？拜託國民黨不要再做政治算計，一起幫台灣找快篩試劑比較重要」。

對於劉緯澤說棄標跟政治無關。許智傑表示，高登可能承受太多壓力，避免繼續被抹黑攻擊，希望趕快畫下句點，「過去浩鼎和宇昌案也都被抹黑得很無奈，這種心情我們可以理解也尊重」。

另據台北中國時報報導，高登負責人劉緯澤5月3日宣稱未領表，陳時中卻說高登5月4日棄標，到底真相為何？高登金主昶虹公司負責人林俊輝出席採購會議資格又是如何認定？陳時中同意嗎？劉緯澤說衛福部要求5月15日交貨，陳時中說5月底交貨，雙方說法也有出入；而究竟是誰同意高登採購快篩劑？疑點重重，陳至今仍不公開公開會議紀錄，這是典型政府圖利特定廠商，檢調應介入徹查。

報導說，對劉緯澤稱不排除提告國民黨團捍衛清白，國民黨團總召曾銘宗回應，黨團是在保護全民健康權益，整個案子疑點這麼多，劉有興趣歡迎一起開記者會，會讓劉講清楚，陳時中願意的話也一起來，看究竟誰說謊。

報導指出，國民黨團副書記長鄭正鈐表示，劉緯澤說高登只負責跟衛福部談合約，資金昶虹出，交貨細節也由昶虹跟韓國談，高登帳戶也直接交昶虹運用，等於高登就是昶虹人頭公司，高登將採購快篩劑案轉包昶虹，已違反《政府採購法》不得轉包規定。

黨團副書記長林思銘表示，政府採購即便緊急狀態也須符合規範，要確定廠商有實績與健全的財務、人力、設備，高登轉型不到一年就進醫材國家隊，沒資金卻空手接政府巨單採購案，這是典型政府圖利特定廠商，檢調應介入徹查。

報導說，陳時中嗆國民黨「意見這麼多就來投標看看」，鄭正鈐反問，陳這是向國民黨邀標？難道不知道政治團體不能參加商業行為，還是陳找高登也如此輕率？

國民黨 陳時中 民進黨

上一則

未利益迴避 藍促羅世宏辭公廣審委

下一則

悲傷母親節 孕婦確診3天與胎兒雙亡

延伸閱讀

高登快篩爭議 藍揭「綠金網路」 金主聯結到柯建銘

高登快篩爭議 藍揭「綠金網路」 金主聯結到柯建銘
台灣新增4萬6536確診、11死亡 陳時中：中重症仍會升高

台灣新增4萬6536確診、11死亡 陳時中：中重症仍會升高
新聞評論／疫情鋪天蓋地 綠友友還在分肥

新聞評論／疫情鋪天蓋地 綠友友還在分肥
黑白集／官員免費配發 哪知排隊辛苦

黑白集／官員免費配發 哪知排隊辛苦

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男