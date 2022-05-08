藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」

國民黨團7日在記者會上質疑高登採購案 。（圖：國民黨團提供）

高登環球生醫公司爭議持續延燒，董事長劉緯澤前天出面說明後，暴露更多謎團；國民黨 團昨天舉行記者會，提出五大疑點，反問陳時中 ，到底是誰「政治干預商業」？

本報系聯合報導，國民黨團指出，高登環球生醫公司若要承接政府採購，必需檢附相關實績，去年營業額是多少？主要業務是什麼？指揮官陳時中說只要取得「緊急授權」的廠商都有資格，但並不是每一家廠商都有受邀，衛福部是如何選擇的？衛福部誰負責跟高登環球聯繫？到底是陳時中還是劉緯澤在說謊？

國民黨立委曾銘宗表示，高登環球生醫公司只有一位股東、二名員工、資本額僅200萬元（台幣，下同，約6萬8000美元），卻能夠進行金額高達16.5億元快篩試劑採購案。陳時中稱國民黨是「政治干預商業」，這句話應還給陳時中。

曾銘宗說，這樁快篩試劑緊急採購案不但是「政治干預商業」，衛福部分配高登環球生醫公司當初採購配額1700萬劑，竟然高達32.3%，一家小吃店有這麼大能耐？他說，國民黨團發文給衛福部，要求提供快篩試劑緊急採購案會議紀錄，衛福部遲不願提供，再次呼籲陳時中公開會議紀錄，讓全民檢視。

民進黨 立委許智傑則表示，這次快篩購買採開放性合約，只要符合資格和條件的廠商都可以洽談採購，不是如國民黨所說政府只圖利一家廠商，還扯到前綠委和民進黨團總召柯建銘，「國民黨到底是不懂還是故意抹黑？拜託國民黨不要再做政治算計，一起幫台灣找快篩試劑比較重要」。

對於劉緯澤說棄標跟政治無關。許智傑表示，高登可能承受太多壓力，避免繼續被抹黑攻擊，希望趕快畫下句點，「過去浩鼎和宇昌案也都被抹黑得很無奈，這種心情我們可以理解也尊重」。

另據台北中國時報報導，高登負責人劉緯澤5月3日宣稱未領表，陳時中卻說高登5月4日棄標，到底真相為何？高登金主昶虹公司負責人林俊輝出席採購會議資格又是如何認定？陳時中同意嗎？劉緯澤說衛福部要求5月15日交貨，陳時中說5月底交貨，雙方說法也有出入；而究竟是誰同意高登採購快篩劑？疑點重重，陳至今仍不公開公開會議紀錄，這是典型政府圖利特定廠商，檢調應介入徹查。

報導說，對劉緯澤稱不排除提告國民黨團捍衛清白，國民黨團總召曾銘宗回應，黨團是在保護全民健康權益，整個案子疑點這麼多，劉有興趣歡迎一起開記者會，會讓劉講清楚，陳時中願意的話也一起來，看究竟誰說謊。

報導指出，國民黨團副書記長鄭正鈐表示，劉緯澤說高登只負責跟衛福部談合約，資金昶虹出，交貨細節也由昶虹跟韓國談，高登帳戶也直接交昶虹運用，等於高登就是昶虹人頭公司，高登將採購快篩劑案轉包昶虹，已違反《政府採購法》不得轉包規定。

黨團副書記長林思銘表示，政府採購即便緊急狀態也須符合規範，要確定廠商有實績與健全的財務、人力、設備，高登轉型不到一年就進醫材國家隊，沒資金卻空手接政府巨單採購案，這是典型政府圖利特定廠商，檢調應介入徹查。

報導說，陳時中嗆國民黨「意見這麼多就來投標看看」，鄭正鈐反問，陳這是向國民黨邀標？難道不知道政治團體不能參加商業行為，還是陳找高登也如此輕率？