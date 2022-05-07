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新聞眼／宇昌VS卡管 公廣名單藏藍綠盤算

記者 林政忠
第七屆公廣集團董監事即將審查，受到各界關注。(本報資料照片)
第七屆公廣集團董監事即將審查，受到各界關注。(本報資料照片)

文化部提報的第七屆公廣董監事名單出爐，9日闖關，表面看似風平浪靜，實際卻是暗藏玄機。外界直指，這分名單隱藏的關鍵字是「宇昌打手」、「卡管大將」，公廣集團這座大冰山下，蟄伏著藍綠層層盤算。

名單出爐當晚，公視前總經理馮賢賢即開出第一槍，有個政治鬥爭型學者專家，在馬政府時期曾以東廠之姿糟蹋公視，此人曾堅決反對國務機要費除罪化，還有宇昌案的政治追殺也參了一咖。本屆公廣監事候選人馬秀如在擔任第四屆監委期間曾追查宇昌案，還提案糾正行政院，認定國務機要費不具特別費性質，成為外界劍指對象。

國民黨發言人黃子哲昨也補刀指出，候選董事陳翠蓮專注轉型正義，曾扮演卡管大將，如此背景和意識形態要擔任公共媒體的董事令人憂慮。

文化部名單中，陳翠蓮頭銜是台大歷史系專任教授、馬秀如是政大會計系名譽教授，看似學者的無害角色，卻可能包裹「宇昌打手」和「卡管大將」爭議，為人事審查埋下伏筆。

新公廣董事看似峰迴路轉，至今仍未柳暗花明。據了解，華視是主要「觸媒」，當華視第二次烏龍出包時，公廣董事遲遲無法改組，壓力全落在民進黨政府身上，文化部長李永得銜命危機處理，設法向國民黨層峰遞出橄欖枝，表達接受國民黨董監事名單，「不會阻擋」，一改過去文化部強勢作風，讓國民黨願意正面看待。

國民黨中央接管主導此次提名作業，戰略上要避免像過去長期在媒改議題失分，甚至背負阻擋改革的原罪，除了提名藍營自己人，也暗藏小心機，建議鏡週刊文化組副總編輯李志德、台灣事實查核教育基金會教育總監黃兆徽等名單，讓整份名單「不會太藍」，可以爭取更多話語權。

在藍綠「和諧」下，第七屆新董事會固然有機會組成，但新公廣不代表好公廣、更不代表華視不再出包，公廣並非從此過著幸福快樂日子；畢竟，審查委員不是只有民進黨和國民黨，還有時代力量黨審委羅世宏、民眾黨審委謝啟明，小黨未必要和稀泥，也可以扮演關鍵少數。

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