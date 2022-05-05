羅智強辭職參選表決心 藍提名蘇清泉戰屏縣

國民黨中常會通過提名前立委蘇清泉（左二）再度代表國民黨參選屏東縣長。(記者曾學仁／攝影)

宣布參選桃園市長的國民黨 前副秘書長、台北市議員羅智強昨將戶籍遷入桃園龜山區新家，表明爭取桃園市長提名 決心，今天上午更宣布會在下禮拜一(9日)送出正式的書面辭呈請辭台北市議員，羅智強說，這就是決心，接下來就是專心的行走桃園、思考政見、為桃園市民發聲；同樣爭取提名的立委呂玉玲說，九成國民黨桃園市議員支持她，民進黨 可能人選「都不是我的對手」。

羅智強也表示，選擇帶職而不辭職，這一點並沒有問題，但是眾多的綠媒、政論，非常關心羅智強要不要辭職，卻不太關心蔡其昌要不要辭職，這是另一種雙標。

羅智強表示，眾多的綠媒、政論，非常關心羅智強要不要辭職，卻不太關心參選台中市長的立法院副院長蔡其昌要不要辭職，這是另一種雙標。不過他倒是正向看這件事情，「就當作綠營媒體對我選桃園市長有很高的期待吧，謝謝這些綠營的朋友，這麼『高標準』看重羅智強。」

另外，國民黨中常會昨天通過提名前立委蘇清泉參選屏東縣長，再次參選的蘇清泉說，若選不好，就是生涯「最後一戰」；民進黨對手周春米昨說，蘇清泉是可敬對手，但「我是屏東縣民最好的選擇」。根據黨中央規畫，本月下旬將正式徵召立委蔣萬安參選台北市長；蔣萬安昨說，他現在還是關心疫情，沒有去想任何關於選舉的事情。