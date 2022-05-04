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新聞評論／以勝利者姿態寫民主記憶 另一種威權

聯合報社論
促進轉型正義委員會日前在松山文創園區舉辦「我們的明日公園-中正紀念堂園區轉型設計展」。（本報資料照片）
促進轉型正義委員會日前在松山文創園區舉辦「我們的明日公園-中正紀念堂園區轉型設計展」。（本報資料照片）

儘管批評聲浪不斷，本月底即將結束任務的「促轉會」，仍決定把中正紀念堂改為「民主歷史記憶館」。促轉會原本想要更名為「反省威權歷史公園」，而今將「反省威權」改為「民主歷史記憶」，似乎企圖以「正面表述」降低分歧。儘管如此，其實換湯不換藥，都不脫民進黨以自己為主角來書寫台灣民主歷程的勝利者心態。

比起「轉型正義」或「反省威權」，「民主歷史記憶」名稱相對中性。但從促轉會對「民主歷史記憶館」的說明，宣稱是要搭配「反省威權歷史公園的園區整體改造」，使中正紀念堂成為「見證威權及反省威權的歷史教材」。由此可見，促轉會要凸顯的仍是「選擇性的」民主記憶罷了。

首先必須辨正一個觀念：「民主化」是一個流動的過程，而非靜態的黑白二分。觀諸各國民主化的歷程，都是從有限的公民參與、有條件的人權保障和不完備的法治基礎，走向更全面的民主、人權與法治社會。在此過程，因各國經社條件不同，會有正向發展，也會發生逆流，「完美的民主化」其實並無終點。而談民主歷史記憶，必須將這些過程全部納入。

但促轉會的民主歷史記憶紀念館要納入的，卻僅限於它認定的「威權時代」，且屬於「對民主產生負面價值」的某段歷史，這是偏頗而侷限的。綜觀中華民國的民主進程，即便在威權時期，並非毫無民主進展可言；諸如地方自治、立委及國大代表的增補選等，都在此時期完成。這些演進，較諸日據時期的高壓統治，或軍政、訓政時期的中華民國，都不可同日而語。促轉會認定的威權時代，台灣被世界譽為「自由中國」，這些記憶可以一抹而黑嗎？

相對的，「後威權時期」的民主歷程，則完全不在促轉會的思考之列。台灣經歷解嚴、修憲、國會全面改選、總統直選等過程後，民主制度堪稱完備；但其後，斲傷民主的逆流及負面發展不絕如縷，卻不在促轉會認定的民主歷史範圍中。例如，台灣全面民主化後，李登輝主政時期發生黑金、地方派系與政商掛勾，影響之深迄今仍無法根除。又如首度政黨輪替後，扁家和民進黨爆發的一系列貪腐事件，對民主的深化亦產生極大傷害。另外，馬政府時期發生的所謂「公民覺醒」運動，對民主的影響究竟是正面或加深民粹仍可爭論，當然也應該是「民主歷史記憶」的一部分。這些若不反思，台灣的民主反省即難有清澄之日。

再看，民進黨當前的一黨獨大，可謂進入台灣民主化後最大的「逆流期」。一黨獨大造成的法制、行政權的濫用，以國安之名任意限縮人民權利，儼然是昔日在反共訴求下的「威權翻版」。難道不也是另一種應被記錄、並陳的民主歷史？但促轉會對這些混沌的民主歷程顯然毫無興趣，或者以為無助歌頌民進黨勳績的均應予略過？促轉會委外的設計案有一案取名「羞愧的良心」，有另一案叫「威權的凝視與主體的自覺」，針對的皆是威權時期。說穿了，與其說是「反省威權」，基本上就是「清算蔣中正」，「翻轉中華民國政府統治的正當性」罷了。

促轉會所提的「中正紀念堂轉型方案」，宣稱是要打破威權象徵，卻以特定政治立場，利用選擇性取材，創造另一個威權象徵。這個新的威權象徵，與和解、正義無關，要鞏固的也不是民主，而是民主進步黨的政權。不管如何包裝，這種由勝利者姿態書寫的「民主歷史記憶」，皆難脫塑造新威權的本質。

民進黨 中華民國

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