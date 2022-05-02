國民黨不排除提名任何人？羅智強：各退一步讓桃園贏

北市議員羅智強2日在台北市議會受訪。（記者潘才鉉／攝影）

北市議員羅智強今宣布在已在桃園龜山區買下房子，他受訪表示將專心布局桃園，對於國民黨 不排除提名 任何人選，他認為這是各讓一步，回到讓桃園贏的共同目標。

另外台北市副市長黃珊珊在大安文山區的民調 大於蔣萬安，他說，仍對蔣很有信心，讚賞蔣是最能夠吸引年輕人支持的政治人物，也不忘提醒各年齡層也要顧及。

號稱台北市議員初選最激烈的大安、文山區民調落幕，其中羅智強子弟兵楊植斗更是一度告急，最後還由議員游淑慧操刀替楊植斗剃光頭搶救民調。這一計「搶救植斗」是否成為國民黨的搶救選情的教材？羅智強表示，自媒體跟空戰有實質轉化選票的能力，這兩天把所有的力量都激發出來，很高興有好的結果，他也讚賞楊植斗經驗豐富，是國民黨未來優秀人才。

羅智強表示，傳統選戰方式要更進化，對他個人來說，大安文山區交棒給楊植斗，他也將專心布局桃園、往桃園市長前進。目前他也在龜山區買下房子，他坦言「價格算是我看過物件裡面最便宜的」，也盼此處成為一個起點，他將努力成為桃園市長裡面最好的選項。

由於國民黨祕書長黃健庭接受電台專訪，有提到不排除提名任何人選，羅智強表示，從當初排除提名他，到現在如果他民調高、地方可以接受他，還是會提名他，他認為這是雙方各讓一步，回到讓桃園贏的共同目標，他也隔空喊話「謝謝黃秘書長」。

另外，媒體問及黃珊珊在大安文山區的民調大於蔣萬安，羅智強表示，他仍對蔣萬安很有信心，民調高高低低、起起伏伏，順境、逆境都不要太過放大，逆境反而可以給個鼓勵的戰鬥力。

至於怎麼看待蔣萬安對年輕選票吸引力，羅智強表示，整個國民黨對年輕選票的吸引都要好好加油努力，他相信這不是蔣萬安個人的問題，反映在台北市長選舉上的話，蔣萬安仍是國民黨裡面最能夠吸引年輕人支持的政治人物，當然選舉也是全面的，不只是年輕族群選票顧及，各年齡層也要顧及，因為市長就是要為全民眾服務。