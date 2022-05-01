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冷眼集／民進黨「與神同行」 鎖定鈔票和選票

記者 蔡晉宇
民進黨布局搶「媽祖票」，圖為蔡英文總統（前排右一）到彰化縣伸港鄉福安宮參拜媽祖。(本報資料照片)
民進黨布局搶「媽祖票」，圖為蔡英文總統（前排右一）到彰化縣伸港鄉福安宮參拜媽祖。(本報資料照片)

民進黨2020年總統大選再次完全執政，仍陸續發動農田水利會改制、鄉鎮市長改官派、農會法修法等攻勢，背後盤算鎖定藍營較強勢的地方組織，自然也不會放過具有強大社會動員力的媽祖，「與神同行」著眼的正是廣大信徒的鈔票、選票。

2020年蔡總統第二任期才兩個月，民進黨在立院即挾著人數優勢，強推水利會改收歸國有。水利會地位，從公法人改為公務機關，主導權回到農委會手上，會長也從會員直選改為政府指派，譜出「消滅地方派系」的序曲。

民進黨立委鄭運鵬甚至接續提案，打著改革地方政府體質的大旗，主張廢鄉鎮市長選舉改官派，在國民黨強力反對下才作罷；由於地方基層鄉鎮市長仍以泛藍為大宗，若完成修法，此舉無疑讓民進黨在地方勢力戰場上再下伊城。

今年底九合一選舉，農會是兵家必爭之地，也是穩固基層樁腳時機，繼收編了水利會後，執政黨再拋出修農會法議題，原先爭議的「三分之一官派理事」更是引發染指農會質疑。

無法透過修法強攻的藍營鐵票區，民進黨也另有盤算。今年馬祖藝術季，中央加持的銀彈攻勢，讓馬祖以新的形象出現在台灣人眼前，試圖淡化馬祖強烈的「中華民國」氣息，不僅讓地方人士議論紛紛，手法也與扶植白沙屯媽祖如出一徹。

民進黨近年在社會各領域發動全方位布局，但多元聲音是民主社會最可貴價值，不是巧取豪奪就能得逞，是真心還是算計，人民和神明都心知肚明。

民進黨 中華民國 國民黨

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