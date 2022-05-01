媽祖大戰 綠擬將鎮瀾宮納版圖受阻 扶植白沙屯媽祖抗衡

民進黨近年積極拓展宗教版圖，連鎮瀾宮都被視為戰略目標，為「媽祖搶轎大戰」埋下伏筆。(本報資料照片)

全台最具代表性的媽祖廟大甲鎮瀾宮，日前完成改選董監事，現任董事長顏清標成功連任；過去顏清標連任多無懸念，本次改選前卻有別以往，特別是綠營耳語不斷，讓外界嗅到不同氛圍。

綠營人士指出，近年來拓展宗教版圖確實是民進黨 組織戰重要一環，連鎮瀾宮都被視為戰略目標，且強攻不下也已有了「B計畫」，計畫長線扶植白沙屯媽祖，為「媽祖大戰」埋下伏筆。

由於信眾常是鐵票，民進黨積極拓展宗教版圖，2020年總統大選堪稱分水嶺，蔡英文 總統連任後，大甲鎮瀾宮主導結構不再鐵板一塊，也給綠營攻下「台灣指標媽祖廟」的想像空間。

當年綠營操盤社會力的院長級人物，採取不和顏家正面對決的模式，從顏清標核心親信著手；總統大選時，綠營大老和該親信談妥，在中部聯合成立「小英後援會」，並計畫以此為基礎，逐步拿下鎮瀾宮。不料，此訊息提前被顏清標得知，並質問自家人，綠營大老才告吹此次計畫。

綠營人士稱，媽祖廟「青天變綠地」早有前例可循，大甲媽祖過去遶境終點站北港朝天宮，向來政治立場偏藍，但在英系大將運作下，2020年大選時，朝天宮董事長蔡咏鍀直接倒戈挺蔡英文，被視為組織戰一大勝利，也凸顯出綠營逐步併吞傳統藍營宗教版圖的成果。

民進黨人士說，雖然強攻鎮瀾宮未果，但扶植白沙屯媽祖的「B計畫」，早已是同步展開的現在進行式。文宣由民進黨文宣部門操刀，導入新世代思維宣傳觀念，包括宣傳白沙屯神轎為「粉紅超跑」，塑造個性分明的白沙屯媽祖、媽祖帶路的神祕感等，甚至去年還安排志工發放「有英鬥陣」字樣的精油貼布，目的在於與大甲媽祖做出品牌區隔，吸引年輕族群參與。

此外，蔡總統雖然近年兩邊媽祖廟遶境都有現身，但親自隨遶境隊伍徒步六公里，第一位「香丁腳」總統的禮遇，則是只給了白沙屯媽祖。

苗栗政壇人士稱，白沙屯媽祖廟拱天宮所在地通霄鎮，屬苗栗海線選民結構偏綠地區，民進黨此一布局有以此為根據地，拓展艱困選區的用意。不像鎮瀾宮有特定政治色彩，拱天宮管理階層多為在地親族、政治立場較偏綠，但不論藍綠政治人物都保持不錯互動關係。