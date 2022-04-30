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比利時駐台辦事處前處長閔子雍辭世 台外交部哀悼

記者蔡晉宇／台北報導
比利時駐台辦事處前處長閔子雍辭世。本報系資料照片
比利時駐台辦事處前處長閔子雍辭世。本報系資料照片

比利時台北辦事處前處長閔子雍28日在台北逝世，享壽80歲。閔子雍在2006年成為台灣女婿、2019年歸化台灣籍，外交部對於他始終熱愛台灣的心及外交貢獻，表達崇高敬意。

台外交部表示，對閔子雍逝世深表不捨及哀悼，除由外交部政務次長曾厚仁代表外交部長吳釗燮先致電遺孀李文佑表達慰問外，也對閔子雍始終熱愛台灣的心，及在外交上的卓越貢獻表達崇高敬意。

外交部說明，閔子雍出身外交世家，中文流利，1986年至2006年擔任比利時台北辦事處長，在任期間與台灣各界建立良好友誼，對推動台比、台歐雙邊關係不遺餘力，包括1987年倡議成立歐洲商會、協助促成歐洲經貿辦事處於2003年3月在台成立、推動台比雙方於2004年10月簽署避免雙重課稅協定，以及協助台灣與比利時簽署貿易及科技方面合作協定等，2006年退休時，獲台灣頒贈大綬景星勳章，以表彰其對促進台比關係傑出貢獻。

外交部指出，2009年盧森堡台北辦事處設立後，閔子雍受邀出任盧森堡首任駐台處長，並至2016年卸任，為台盧關係持續深化奠定基礎。閔子雍也在2006年成為台灣女婿，卸任後選擇長住台灣，於2019年12月歸化台灣籍，愛台灣的心歷久不變。外交部對他畢生對擴大台比、台盧及台歐交流貢獻的心力表達崇高敬意與感謝。

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