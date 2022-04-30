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國史館倡「台灣地位未定」 馬英九問蔡英文：否定自己統治合法性？

記者周志豪／台北30日電
前總統馬英九。（取材自臉書）
前總統馬英九。（取材自臉書）

國史館館陳儀深、立法院長游錫堃近日倡議台灣主權未定論，前總統馬英九辦公室昨批，連前總統陳水扁都曾公開反對台灣地位未定論，不想當「國土地位未定總統」，蔡總統對相關不當發言難道視若無睹？

馬辦表示，韓戰爆發後，1950年6月27日美國總統杜魯門下令第七艦隊進台灣海峽防止國共開戰，並提出「台海中立化」權宜建議，宣稱「台灣未來地位的決定，將留待太平洋安全恢復，對日和約的簽訂，或經由聯合國考慮」。當時我國隨即接受，但強調該建議並不影響「開羅會議」台灣未來地位的決定，亦不影響中華民國對台灣的主權。

馬辦表示，1982年美中簽署「八一七公報」後，美方對我方的六項保證中，也明白表示「美方對台灣主權的長期立場沒有改變」；我方一向認定中華民國擁有對台灣主權，並反對「台灣地位未定論」。

馬英九則透過臉書指出，游錫堃指「開羅宣言」無國際法律效力、「舊金山和約」無規範台灣主權，若游說法成立，中華民國過去70年在台灣都將是非法統治，一個執政黨帶頭否定自己對台統治合法性是非常可笑；國史館將台灣國際地位推入更大風險，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險，呼籲蔡總統出面導正不當言論。

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