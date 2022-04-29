促轉會：中正紀念堂建議轉型為「民主歷史記憶館」

四組提案團隊所提出的中正紀念堂處置手法，包括從都市發展尺度來重新定位園區、反省威權與人權教育的功能與空間設計、納入年輕世代空間需求來翻轉園區性格，增加植被，豐富中正紀念堂轉型的意涵等。（圖：促轉會提供）

促轉會今天起一連四天，在松山文創園區舉辦「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，說明對中正紀念堂轉型的政策規畫。促轉會表示，為彰顯從反省威權中孕育民主，建議堂體轉型為「民主歷史記憶館」，並搭配反省威權歷史公園的園區整體改造，使中正紀念堂成為見證威權並反省威權的歷史教材。

四組提案團隊所提出的中正紀念堂處置手法，包括從都市發展尺度來重新定位園區、反省威權與人權教育的功能與空間設計、納入年輕世代空間需求來翻轉園區性格，增加植被，豐富中正紀念堂轉型的意涵等。（圖：促轉會提供）

促轉會建議，未來中正紀念堂應以反省台灣社會甚或國際威權統治歷史為主軸，納入爭取人權與民主化的軌跡與視角，透過研究、展示及教育 推廣持續反省威權，鞏固民主。歷史記憶館中也應規畫相關主題的藝術展覽及展示區域，與鄰近的兩廳院藝文性質共容，也能透過藝術的創造與自由，持續提醒社會維護民主生活的重要性。

促轉會說明，中正紀念堂轉型的推動是馬拉松 接力，需要多線並進以落實轉型願景。今年5月30日促轉會任期屆滿後，促轉會建議由行政院「推動轉型正義會報」確立中正紀念堂的轉型目標，並由主管機關訂定與執行中長程轉型計畫。

促進轉型正義委員會上午在松山文創園區舉辦「我們的明日公園-中正紀念堂園區轉型設計展」，促轉會代理主委葉虹靈（前排右四）、政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕（前排右三）、陳武鎮藝術創作展藝術家陳武鎮老師（前排左三）等貴賓合影。記者葉信菉／攝影

促轉會指出，目前已規畫中正紀念堂轉型計畫應包含五大工作項目，並將於總結報告中建議時程規畫。五大項目包括「國立中正紀念堂管理處組織法」修正；以競圖徵件遴選規畫設計方案；變更都市計畫；擬定文化資產配套之相關計畫；以及在推動中長期工作的同時可先行啟動的「轉型前導計畫」，如開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，或展開藝術駐村計畫，擴大園區轉型之對話契機。

四組提案團隊所提出的中正紀念堂處置手法，包括從都市發展尺度來重新定位園區、反省威權與人權教育的功能與空間設計、納入年輕世代空間需求來翻轉園區性格，增加植被，豐富中正紀念堂轉型的意涵等。（圖：促轉會提供）

對於中正紀念堂園區轉型設計展，促轉會表示，該展覽是繼去年9月提出「反省威權歷史公園」轉型方案構想，後續舉辦「轉型，下一步」系列座談與工作坊後，進一步推出的社會對話活動，希望啟動跨世代的想像力引擎，邀請社會一起想像一個更公共、更自由、更好玩，結合人權與藝文使用的「首都特區」、「明日公園」。

四組提案團隊包括尺度設計有限公司、共感地景創作有限公司、都市里人規畫設計有限公司、孫啟榕建築師事務所，提出的處置手法有從都市發展尺度來重新定位園區、反省威權與人權教育的功能與空間設計、納入年輕世代空間需求來翻轉園區性格，豐富中正紀念堂轉型的意涵等，並作為中正紀念堂轉型方案的重要參考基礎。