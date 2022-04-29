聲請停止追徵32億 國民黨敗訴確定

黨產會認定國民黨是以違反政黨本質，或其他悖於民主法治方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地，依土地時價向國民黨追徵32億375萬8986元。國民黨不服聲請停止執行，最高行政法院今駁回聲請確定。(本報資料照片)

黨產會認定國民黨 是以違反政黨本質，或其他悖於民主法治方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地，依土地時價向國民黨追徵32億375萬8986元。國民黨不服聲請停止執行。台北高等行政法院裁准，案經抗告，最高行政法院昨駁回聲請確定。

黨產會表示，土地現均已移轉台北市政府及元利建設公司，而無法返還予國家，爰依黨產條例第6條第1項、第3項及施行細則第3條第3項規定，依國民黨移轉他人時價格，並扣除該次交易繳納國庫稅款，追徵其價額共計32億375萬8986元。

國民黨不服，提行政訴訟並聲請停止執行。北高行審理後，就聲請停止執行部分，認定追徵32億多元，有發生難於回復損害之虞，有急迫情形，且原處分並無立即執行的公益，裁准在本件訴訟確定判決前停止執行。

案經抗告，最高行指出，本件原處分關於追徵價額部分，其執行目的在於實現金錢債權，如黨產會將來就本案訴訟獲得勝訴判決，黨產會所取償的金錢，在性質上非屬不能完全回復之物，且衡諸國家現有資力明顯足以償還，客觀上不能認為難於回復原狀。

另外，促轉會表示，國民黨隱匿政治檔案行為，依促轉條例裁處30萬元罰鍰，並限期七日內改善、提出檔案資料，若未改善得按次連續處罰。國民黨表示，促轉會的裁罰不具正當性，指控內容也多處非事實，國民黨會採取法律途徑尋求司法救濟，對抗黑機關的政治追殺。

促轉會下月底解編，但相關促轉業務仍持續進行。促轉會表示，國民黨各工作會檔案，如海外工作會、文化工作會、青年工作會等檔案，依法皆屬應通報之政治檔案，但國民黨所通報4萬餘筆檔案，未含有這些工作會政治檔案，後續更函覆，並無其餘檔案可通報。