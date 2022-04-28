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樂見張亞中選高雄市長？黃健庭：不排除任何人

記者劉宛琳／台北28日電
孫文學校總校長張亞中。(本報資料照片)
孫文學校總校長張亞中。(本報資料照片)

國民黨秘書長黃健庭28日接受電台專訪，針對高雄市長人選，孫文學校總校長張亞中日前表態有意願參選。主持人黃暐瀚詢問，黨中央是否樂見張亞中去選高雄？黃健庭說，他不排除任何人，會找最適合的人選。

黃暐瀚詢問，高雄市前副市長李四川、立委高金素梅都沒意願，高雄的母雞要如何產生？黃健庭表示，如果能夠繼續勸進，也不會停，黨也會繼續尋求其他可能的人選，包括孫文學校總校長張亞中也表達意願，還有在地議員、前立委都是國民黨評估的對象。

被問到李四川是不是首選，黃健庭說，當然地方對李四川反映很好，李是首選，他相信朱立倫和李四川談過，但李沒有意願，所以黨中央就鎖定台北市議員羅智強，一直勸羅不要選桃園，也是要保留羅去高雄的空間。

對於高雄找人困難，黃健庭說，還有人說要勸進行政院前副院長張善政，都有一些可能的人選，再繼續徵詢。

黃暐瀚詢問，過去沒有選策會，為什麼這次要有選策會，而且6都沒初選。黃健庭說，只要初選時間一公布，不只國民黨支持這去守電話，敵對陣營也去守電話，民調就失真了；而且過去初選容易造成撕裂，就算當事人沒有，支持者也撕裂了，例如民進黨屏東剛初選完就有撕裂。

黃健庭說，選策會有初選精神，但沒有初選效應，台南和金門就是最好的例子，沒必要想要選的人都丟進初選，因為國民黨真正的目標是贏得選舉，不是把人選找出來就好了，能不能勝選才是真正的目標。

對於黃健庭說屏東大有可為，黃解釋，如果是團結的國民黨面度分裂的民進黨，那就有機會。但黃暐瀚說，民進黨初選殺到見骨但大選就團結，黃健庭也說，民進黨的支持者在這點上確實比國民黨好，不過民進黨這次卻是分裂。

而新竹市長人選傳出徐欣瑩，黃健庭說，目前沒有這樣的規劃，新竹有幾位可能人選，黨中央會持續來評估；黃暐瀚詢問，最後國民黨新竹會提自己黨籍的嗎？黃健庭說，新竹市是會如果最後用徵召的，也是會徵召自己的黨員。

此外，黨主席朱立倫去年競選黨主席實說20226都要過半、目標16席，這個高標能達成嗎？黃健庭說，既然是目標，就全力以赴，不過選舉主客觀因素都非常多，這個都沒有一定。

國民黨 民進黨 民調

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