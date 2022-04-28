藍提4縣市長拚連任 林姿妙感謝力挺：天公疼好人

國民黨27日透過視訊提名4位黨籍縣市長拚連任，包括捲入司法爭議的宜蘭縣長林姿妙。(圖：國民黨提供)

國民黨 中常會昨天通過提名 宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠競選連任。林姿妙表示，年初開始她三番兩次受到空前的政治打壓，感謝大家力挺，讓她一路勇敢的走過來；相信堅持到底，天公會疼好人，她會奮戰到底，「勇敢起飛、靜好宜蘭」。

國民黨主席朱立倫期許黃敏惠要讓嘉義市超越嘉義市，「每天超越黃敏惠」；讚許張麗善改變雲林，帶動「台灣農業首都」；肯定王美惠為青年創造非常多的新希望，讓彰化更上一層樓。朱並諷刺民進黨 ，因為贏不過林姿妙就政治打壓，國民黨一定會做林姿妙後盾，讓她高票連任勝選。

由於疫情因素，4位縣市長都採視訊方式。外界先前大多研判黨中央不會在第一波就提名陷入弊案泥沼的林姿妙，但黨中央昨以實際行動相挺。

林姿妙強調，宜蘭縣拚經濟、拚交通、拚建設、拚老人福利、拚社會福利、拚觀光，都要齊頭並進，「這幾年宜蘭縣府團隊的努力，相信宜蘭縣民都看得很清楚」；雖然她遭受政治打壓，但為了捍衛公平正義，維護宜蘭的民主價值，延續拚出宜蘭好生活的政策承諾，一定會全力奮戰到底。

張麗善說，綠營執政13年，雲林要翻轉很不容易，在她執政之後已經看到雲林各地成為領頭羊，政策上也有超前部署，農業大縣也是觀光大縣，突破千萬人次。

王惠美說，彰化縣是6都之外最大縣，但統籌分配款一直是問題，3年多來她改造了彰化縣，爭取彰化升格，雖然改革有阻力，未來仍會勇往直前。

「嘉義市不能被遺忘，這是我對嘉義市的承諾。」黃敏惠說，做一個有溫度的戰鬥團隊，讓嘉義市努力被看到；在城市競爭當中雖然得不到中央的關愛，相信危機就是轉機，一定會繼續努力打拚。

民進黨中執會昨天通過提名立委周春米、行政院顧問徐定禎、立委劉建國及立法院副院長蔡其昌分別代表參選屏東縣長、苗栗縣長、雲林縣長及台中市長；也通過將原是「初選區」的基隆市及新竹市改為「徵召區」。黨主席蔡英文為4人掛上競選背帶說，「我們民進黨的『會做事』戰隊，已經逐漸成形。」

在討論新竹市改為徵召區時，正國會中常委陳茂松發言指出，行政院顧問鄭宏輝已經準備多時，不給鄭選說不過去。鄭宏輝也在中執會發言，當著蔡英文的面強調尊重黨的決議，但他依然爭取提名。中執會後，民進黨秘書長林錫耀被問到外界點名行政院發言人羅秉成出戰新竹市，羅卻沒意願？林錫耀先笑了三聲，隨後說「無可奉告」。

昨天提名的縣市，雲林被視為「還有內憂」。中執會後記者會上，劉建國一開口就感謝立委蘇治芬，指蘇在雲林縣長任內九年為雲林農業首都打下基礎，造就農民相關收益成長；除了「安內」，劉建國也「攘外」，批評現任雲林縣長張麗善家族，「只願意為自己的家族打拚。」

周春米也感謝參與初選的2位同志鍾佳濱及莊瑞雄，透過競爭淬煉出更豐富的民主價值；還說蔡總統及行政院長蘇貞昌都是屏東人，謝謝兩人在中央執政給屏東最多的支持跟建設。

徐定禎表示，目前苗栗縣債務負擔沉重，建設舉步維艱，縣民福祉遠不如其他縣市，希望能終結派系分贓，讓清廉勤政的年輕人出頭，這是苗栗縣再造的契機。

蔡其昌則說，被徵召是榮耀及肯定，也是責任與重擔，他會用很快的時間團結，謝謝過程中勇於表態的黨內同志。

對於民進黨北北桃布局，林錫耀表示，北3都提名要衡量客觀情勢，既然當前全民最關注防疫，就不宜在疫情迅速發展的當下，將選舉事項列為優先。