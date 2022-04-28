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華視再爆疑當農委會網軍 一年賺400萬

記者李光儀、何定照／台北28日電
立委李貴敏審視農委會去年的預算，發現農委會同樣委託華視經營網路社群媒體。(本報資料照片)
立委李貴敏審視農委會去年的預算，發現農委會同樣委託華視經營網路社群媒體。(本報資料照片)

華視新聞頻傳出錯，並被爆出拿政府標案製作獨家新聞。國民黨立委李貴敏發現，過去曾涉入1450網軍帶風向爭議的農委會，也委託華視進行網路操作，僅社群媒體維運經營費用，去年超過400萬元（台幣，下同，約13.6萬美元），今年可能近600萬元。

李貴敏認為，一般政府機關的社群媒體經營，委託給民間公關公司甚至媒體的很多，但委託給公廣集團很少見；公廣集團理應超脫黨派，卻幫政府機關經營社群網站，這是混淆公廣集團的責任分際。

農委會回應表示，各項標案均依政府採購法及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理資格審查及招標作業，皆經過公開且合法的程序。華視則表示，依法取得，依法執行。

2019年，農委會遭質疑編列1450萬元預算，只為養四名小編。農委會澄清，1450萬元預算是為了提升回應錯假訊息的時效與能量。從此「1450」就成了民進黨網軍的稱號。

李貴敏審視去年農委會預算，發現農委會委託華視經營網路社群媒體。去年1月到5月，每月給華視37萬640元；6月到11月36萬9640元，12月35萬8604元。全年442萬9644元。今年1月到3月，經費增加到每月49萬1456元，估全年約支付589萬7472元。

這些經費不包括農委會另外支付給華視的影音製作行銷專案。以3月為例，各項委託華視製作的影音行銷專案，與社群媒體維運經營費用相加，總計就高達150萬元。

李貴敏質疑這筆社群媒體維運經營預算，證實過去對農委會的1450質疑不假；從農委會列出的績效看，每個月只有發布貼文數十則，一個月卻要花費四、五十萬元，效益有問題。

社群媒體 預算 社群網站

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