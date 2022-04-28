新聞評論／保皇對上禿鷹 公廣集團前途堪慮

聯合報社論

華視接連三度出包，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳備受指摘，堅持請辭。但政治陰謀論四起，各路人馬蠢動卡位：一邊是內部「保皇派」，五位公廣董事發動慰留；另一方是外部「禿鷹派」，開始覬覦搶食公廣殘留職位和資源。公廣集團的改革曙光未現，烏雲已先籠罩。

從先前兩次「烏龍跑馬」，到後來誤植蘇貞昌為「總統」，乃至華視獲僑委會1200萬元台幣（約40萬8200美元）標案被質疑是政府「大內宣」，華視近期已公開道歉至少七次。最扯的是，連華視的道歉聲明都被抓包有錯別字，再多的道歉或懲處，也掩蓋不了內部管理散漫、品質低落的事實。對此朝野難得砲口一致，在野黨砲聲隆隆，連綠委也大嘆「無言」，蘇貞昌更直稱「讓人傻眼」。

儘管陳郁秀和陳雅琳皆堅決請辭，但公廣內部「保皇派」已醞釀串連，五名公廣董事上周呼籲召開臨時董事會發動慰留。理由是，本屆董事任期已近尾聲，高階主管的穩定很重要，否則不利公廣長期發展。但公廣董事鄭自隆認為，董事長既辭，董監事再發起慰留，就成了老國民黨 的宮廷戲碼，會陷陳郁秀於不義，整個董事會也會跟著陪葬。

本屆公廣集團董事違法延任近六年，董事長始終是陳郁秀一人，並無所謂「高層不穩定」的問題，但公廣依然狀況連連。陳郁秀給同仁的內部信稱：「組織、設備與部分同仁心態的老舊，導致錯誤不斷，嚴重影響公廣集團公信力」。言下，全在責怪同仁心態偏差，似乎忘了六年來她自己的領導責任更大。

陳雅琳、陳郁秀請辭，外界原以為是負責的表現；但華視不斷重播「出包、請辭、慰留」三部曲，卻顯得像欲拒還迎的三流宮鬥劇。尤其，陳雅琳表面上辭去「代總經理」，實質上卻仍留任新聞「台長」，難怪遭外界質疑「辭假的」。

與此同時，牛鬼蛇神也逐臭而至。黨政界已開始放出風聲，點名文化總會副會長江春男將接任公廣集團董事長，蘋果日報前社長陳裕鑫則接任華視總經理。此說，雖立即被文化部長李永得和當事人否認，但也可嗅出「超前卡位」的緊繃氛圍。「政治禿鷹」已悄然伸出鷹爪，適逢九合一大選，文化部重啟公廣集團董監事提名 程序，搶人搶權勢必是場大戲。

民進黨希望趁亂清理戰場，以改革之名重提公廣董監事、修法降低門檻，重新掌握大公廣集團主導權。在野黨則盤算個個擊破，不可能讓執政黨包裹處理，以免每年幾十億的公廣預算 、人事、頻道資源被上下其手。

NCC主委陳耀祥近日雖承認華視有缺失，但對是否影響8月審照，則支吾其詞。兩年前，NCC以中天新聞台多次違規、內控失靈，一致決定駁回其換照申請，造成中天關台的重大事件。然而，NCC私心放任條件不足的華視入主52台接替中天，如今卻是狀況更多，錯誤更低級，社會公器已經成社會笑柄。

距離8月審照，僅剩4個月改善期，華視在內有保皇、外有禿鷹的情況下，有沒有改革可能，會不會記得「公共媒體」的精神，恐令人難以樂觀。