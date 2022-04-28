我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

新聞評論／保皇對上禿鷹 公廣集團前途堪慮

言論部二

聯合報社論

華視接連三度出包，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳備受指摘，堅持請辭。但政治陰謀論四起，各路人馬蠢動卡位：一邊是內部「保皇派」，五位公廣董事發動慰留；另一方是外部「禿鷹派」，開始覬覦搶食公廣殘留職位和資源。公廣集團的改革曙光未現，烏雲已先籠罩。

從先前兩次「烏龍跑馬」，到後來誤植蘇貞昌為「總統」，乃至華視獲僑委會1200萬元台幣（約40萬8200美元）標案被質疑是政府「大內宣」，華視近期已公開道歉至少七次。最扯的是，連華視的道歉聲明都被抓包有錯別字，再多的道歉或懲處，也掩蓋不了內部管理散漫、品質低落的事實。對此朝野難得砲口一致，在野黨砲聲隆隆，連綠委也大嘆「無言」，蘇貞昌更直稱「讓人傻眼」。

儘管陳郁秀和陳雅琳皆堅決請辭，但公廣內部「保皇派」已醞釀串連，五名公廣董事上周呼籲召開臨時董事會發動慰留。理由是，本屆董事任期已近尾聲，高階主管的穩定很重要，否則不利公廣長期發展。但公廣董事鄭自隆認為，董事長既辭，董監事再發起慰留，就成了老國民黨的宮廷戲碼，會陷陳郁秀於不義，整個董事會也會跟著陪葬。

本屆公廣集團董事違法延任近六年，董事長始終是陳郁秀一人，並無所謂「高層不穩定」的問題，但公廣依然狀況連連。陳郁秀給同仁的內部信稱：「組織、設備與部分同仁心態的老舊，導致錯誤不斷，嚴重影響公廣集團公信力」。言下，全在責怪同仁心態偏差，似乎忘了六年來她自己的領導責任更大。

陳雅琳、陳郁秀請辭，外界原以為是負責的表現；但華視不斷重播「出包、請辭、慰留」三部曲，卻顯得像欲拒還迎的三流宮鬥劇。尤其，陳雅琳表面上辭去「代總經理」，實質上卻仍留任新聞「台長」，難怪遭外界質疑「辭假的」。

與此同時，牛鬼蛇神也逐臭而至。黨政界已開始放出風聲，點名文化總會副會長江春男將接任公廣集團董事長，蘋果日報前社長陳裕鑫則接任華視總經理。此說，雖立即被文化部長李永得和當事人否認，但也可嗅出「超前卡位」的緊繃氛圍。「政治禿鷹」已悄然伸出鷹爪，適逢九合一大選，文化部重啟公廣集團董監事提名程序，搶人搶權勢必是場大戲。

民進黨希望趁亂清理戰場，以改革之名重提公廣董監事、修法降低門檻，重新掌握大公廣集團主導權。在野黨則盤算個個擊破，不可能讓執政黨包裹處理，以免每年幾十億的公廣預算、人事、頻道資源被上下其手。

NCC主委陳耀祥近日雖承認華視有缺失，但對是否影響8月審照，則支吾其詞。兩年前，NCC以中天新聞台多次違規、內控失靈，一致決定駁回其換照申請，造成中天關台的重大事件。然而，NCC私心放任條件不足的華視入主52台接替中天，如今卻是狀況更多，錯誤更低級，社會公器已經成社會笑柄。

距離8月審照，僅剩4個月改善期，華視在內有保皇、外有禿鷹的情況下，有沒有改革可能，會不會記得「公共媒體」的精神，恐令人難以樂觀。

提名 預算 國民黨

上一則

陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先

下一則

華視再爆疑當農委會網軍 一年賺400萬

延伸閱讀

不接受慰留 暫代華視台長 陳雅琳自稱忍辱負重

不接受慰留 暫代華視台長 陳雅琳自稱忍辱負重
冷眼集／不官不民不擺脫政治 華視難逃沉淪

冷眼集／不官不民不擺脫政治 華視難逃沉淪
華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為「總統」 官方急道歉：製圖疏失

華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為「總統」 官方急道歉：製圖疏失
華視兩巨頭陳郁秀、陳雅琳雙辭：不會接受慰留

華視兩巨頭陳郁秀、陳雅琳雙辭：不會接受慰留

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
民眾在藥局門口前排隊買快篩試劑。(記者劉星君／攝影)

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

2022-04-27 21:43
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
美國重量級聯邦參議員葛理漢要求台灣採購波音787，引發台方應否「照單全收」的問題。（本報資料照片）

美促台買24架波音787「雙方關係更堅強」 華航不想埋單

2022-04-27 17:54

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳