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冷眼集／邢泰釗心中無顏色? 各界都在看

記者 王聖藜
邢泰釗獲國會過半同意出任檢察總長。(本報資料照片)
邢泰釗獲國會過半同意出任檢察總長。(本報資料照片)

邢泰釗在預料中獲國會過半同意出任檢察總長，他行事風格鮮明，在野杯葛下出線，也留下遺憾，未來面臨困境不少。其實，邢泰釗在檢察官內部票選時獲壓倒性勝利，若能淡化政治色彩，秉持檢察官的專業和良知，仍有機會創造檢察總長新形象。

檢察總長過去有特偵組加持，但偵查案件都遭政治力反撲；陳聰明辦扁案被彈劾、黃世銘查關說而丟官，風光登台，退場的身影都不好看。邢泰釗已無辦案部隊，如何寫歷史，得靠自己的作為。

軍公體系有兩個「總長」，除了參謀總長，就是檢察總長。檢察總長核心業務是督導選舉查察、提起非常上訴、統一法律見解，但可以做的事情，其實更多。

在高檢署任內，邢泰釗規畫科技偵查中心，彌補地檢署偵查業務的缺失，讓檢察官還原數位證據不必再倚賴警察，拉回辦案優勢，可見其能力。檢察官形象不佳，辦案士氣低落，一、二審人事陞遷矛盾存在已久，問題多多，法律授權檢察總長對案件有監督、移轉大權，未來如何贏回人民對檢察官尊重，端看他心中的一把尺。

最重要的是，檢察總長的設計，並非要服膺法務部，而是帶領檢察官堅持司法獨立，而辦案不分顏色，就是最好的表率；邢泰釗表態要堅持司法獨立性，而他也正是最有能力抗衡政治的執法者。

邢泰釗在檢察圈高度支持下獲提名總長，帶兵帶心不是難事；但他在政治爭議中上台，能否帶領台灣檢察官表現出中立、超然，不畏權勢，不為政治服務，讓檢察形象一新，各界都在看。

檢察官 警察 提名

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