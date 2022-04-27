我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

藍拒背書未進場投票 邢泰釗65票任檢察總長

記者鄭媁、王宏舜／台北27日電
台灣高檢署檢察長邢泰釗將出任檢察總長。(記者王宏舜／攝影)
台灣高檢署檢察長邢泰釗將出任檢察總長。(記者王宏舜／攝影)

立法院昨天行使最高檢察署檢察總長人事同意權投票，被提名人、台灣高檢署檢察長邢泰釗以65張同意票，獲立院同意出任檢察總長。但國民黨立院黨團批評邢泰釗立場鮮明、辦藍不辦綠，不願為該人事案背書，未進場投票。

邢泰釗表示，他在立院委員會審查報告時提出「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」四方向，將是日後努力目標。

檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。現任檢察總長江惠民任期5月7日屆滿，蔡英文總統提名邢泰釗為檢察總長，咨請立法院同意。

回顧立院行使檢察總長人事同意權投票，陳聰明在立法院席次未減半前，獲126張同意票；立委席次減半後，黃世銘獲75票同意、顏大和獲62票同意，江惠民在2018年獲84票同意。昨在國民黨團未進場投票下，邢泰釗在民進黨團支持下，獲立院過半數的65張同意票。

國民黨立委葉毓蘭說，邢泰釗爭議不斷，從新黨共諜案、向心共諜案、三中案、私菸案，每件都充滿濃濃政治味，不禁懷疑他的眼裡只有顏色，沒有是非。

國民黨立委林思銘也指出，檢察總長是檢察體系的最高首長，但從共諜案、三中案、總統府私菸案，以及主張用準放火罪起訴台電人員等爭議案件看來，邢泰釗確實有政治立場偏頗，難以期待未來能不看顏色辦案。

國民黨團總召曾銘宗表示，黨團不進場為該人事案背書，但仍希望邢泰釗上任後「說到做到」，維護司法正義，提升國人對司法信賴度，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態。

邢泰釗則表示，司法作為解決社會紛爭最後一道防線，背負人民高度期待，會與同仁共同努力，公正超然執行職務。

他也強調，歐陸法制創設檢察官制度目的，與其說是為了「有效打擊犯罪」，不如說是為了「有效保障人權」，檢察官辦理刑事案件，除致力真實發現外，更應以人權保障為念，兼顧被告、被害人和其他訴訟關係人參與刑事訴訟程序的權益，維護公共利益與個人權益平衡。

年底將有選舉，邢說他2011年4月擔任高雄地檢署檢察長時，曾編纂「公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」一書，當作全體檢察官與司法警察查賄研習教材，增修至第4版，不排除再「增編」教材當查賄指引。

在國民黨立院黨團不願投票背書的情形下，邢泰釗26日以65張同意票，獲立院同意出任...
在國民黨立院黨團不願投票背書的情形下，邢泰釗26日以65張同意票，獲立院同意出任檢察總長。(記者陳正興／攝影)

國民黨 投票 提名

上一則

醫師「到府」替周玉蔻PCR採檢 陳時中：未違法

下一則

黑白集／要複檢給公費 名嘴果然有特權

延伸閱讀

立法院65票同意 邢泰釗出任檢察總長

立法院65票同意 邢泰釗出任檢察總長
邢泰釗：辦馬有正當性 藍：政治正確

邢泰釗：辦馬有正當性 藍：政治正確
被疑辦藍不辦綠 邢總長的「升官模式」？

被疑辦藍不辦綠 邢總長的「升官模式」？
黑白集／停電公安問題諉過 別再甩鍋小動物

黑白集／停電公安問題諉過 別再甩鍋小動物

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
陳雅琳在華視新聞中向全國民眾道歉。圖／華視提供

華視出包陳雅琳人在隔離 以錄影方式在主頻道歉

2022-04-20 10:08

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美