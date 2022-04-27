藍拒背書未進場投票 邢泰釗65票任檢察總長

台灣高檢署檢察長邢泰釗將出任檢察總長。(記者王宏舜／攝影)

立法院昨天行使最高檢察署檢察總長人事同意權投票 ，被提名 人、台灣高檢署檢察長邢泰釗以65張同意票，獲立院同意出任檢察總長。但國民黨 立院黨團批評邢泰釗立場鮮明、辦藍不辦綠，不願為該人事案背書，未進場投票。

邢泰釗表示，他在立院委員會審查報告時提出「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」四方向，將是日後努力目標。

檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。現任檢察總長江惠民任期5月7日屆滿，蔡英文總統提名邢泰釗為檢察總長，咨請立法院同意。

回顧立院行使檢察總長人事同意權投票，陳聰明在立法院席次未減半前，獲126張同意票；立委席次減半後，黃世銘獲75票同意、顏大和獲62票同意，江惠民在2018年獲84票同意。昨在國民黨團未進場投票下，邢泰釗在民進黨團支持下，獲立院過半數的65張同意票。

國民黨立委葉毓蘭說，邢泰釗爭議不斷，從新黨共諜案、向心共諜案、三中案、私菸案，每件都充滿濃濃政治味，不禁懷疑他的眼裡只有顏色，沒有是非。

國民黨立委林思銘也指出，檢察總長是檢察體系的最高首長，但從共諜案、三中案、總統府私菸案，以及主張用準放火罪起訴台電人員等爭議案件看來，邢泰釗確實有政治立場偏頗，難以期待未來能不看顏色辦案。

國民黨團總召曾銘宗表示，黨團不進場為該人事案背書，但仍希望邢泰釗上任後「說到做到」，維護司法正義，提升國人對司法信賴度，以及辦案要依法行政，不能有任何意識形態。

邢泰釗則表示，司法作為解決社會紛爭最後一道防線，背負人民高度期待，會與同仁共同努力，公正超然執行職務。

他也強調，歐陸法制創設檢察官制度目的，與其說是為了「有效打擊犯罪」，不如說是為了「有效保障人權」，檢察官辦理刑事案件，除致力真實發現外，更應以人權保障為念，兼顧被告、被害人和其他訴訟關係人參與刑事訴訟程序的權益，維護公共利益與個人權益平衡。

年底將有選舉，邢說他2011年4月擔任高雄地檢署檢察長時，曾編纂「公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」一書，當作全體檢察官與司法警察查賄研習教材，增修至第4版，不排除再「增編」教材當查賄指引。