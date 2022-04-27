彰顯女力 藍提名張麗善、王惠美、黃敏惠拚縣市長連任

彰化縣長王惠美（左起）、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善。(本報資料照片)

國民黨 布局年底縣市長選戰，繼提名 台南市議員謝龍介參選台南市長，新竹縣長楊文科角逐連任，以及在上周提名楊鎮浯力拚連莊金門縣長，預計中常會今天將通過提名雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美以及嘉義市長黃敏惠參選連任，營造女力大團結氣勢。

台北中國時報報導，國民黨2018年提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今天將進行第4梯次提名，預計提名張麗善、王惠美及黃敏惠參選連任，3名女性縣市長一起通過提名，再次營造國民黨女力團結戰力。至於宜蘭縣長林姿妙提名時機，黨中央將配合林的步調，不排除今天一起提名；台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚則列在另一波。

民進黨 已確定將在雲林提名立委劉建國參選雲林縣長，國民黨打算讓張麗善及早就戰鬥位置，但張麗善表明，現階段以防疫跟縣政為重，會透過視訊方式接受黨的提名，她認為做好縣政工作，才能受到縣民肯定。

至於桃園市長人選方面，中央社報導，國民黨傳出黨中央在提名時程上，可能延至6月才會決定人選，對此，黨內人士表示，根本沒有所謂的時間表，加上對手民進黨也還未出牌、人選都還沒確定，國民黨不需要急著決定人選，若民進黨最終空降人選，國民黨也不是不能考慮空降可獲地方認同的人選。