前藍委徐欣瑩選竹市 ？林為洲：有人測風向

國民黨前立委徐欣瑩。(圖：徐欣瑩競選團隊提供)

國民黨 新竹市長選戰布局，傳出黨主席朱立倫打算出奇兵，擬找前立委徐欣瑩角逐竹市長。朱立倫及黨中央連日來都未正式回應。國民黨立委林為洲昨天表示，這個說法是有人要測風向，黨中央目前沒有任何聲音；面對桃園市長提名 爭議，他也鼓勵民調最高的黨內好友、立委魯明哲承擔。

國民黨新竹市黨部昨開記者會表示，有關國民黨找徐欣瑩參選竹市長一事，這是有心人士的操弄，國民黨中央組發會也告知沒有徐欣瑩選新竹市長這個選項。

記者昨數次致電徐欣瑩，並傳簡訊詢問，但徐電話始終關機，未取得回應。

國民黨新竹市黨部主委許修睿及竹市議會黨團表態支持市議員林耕仁代表角逐新竹市長。林耕仁指出，徐要重回國民黨一起努力是好事，當然歡迎；至於徐代表藍營選竹市長一事，竹市在地國民黨議員都未聽說，也是看媒體報導才得知。

新竹市議會國民黨團總召陳治雄說，徐欣瑩要選新竹市長一事造成地方輿論，黨團有必要澄清，該消息一傳出，主委許修睿第一時間就聯繫中央組發會，對方親口確認「沒有徐欣瑩參選」這個選項。

此外，苗栗縣長選舉，國民黨人選懸而未決，民進黨 徵召頭份市前市長徐定禎參選，時代力量首次插旗苗栗縣長選舉，議員宋國鼎昨天宣布參選。宋國鼎說，苗栗人等了70年，需要一個改變。

國民黨苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦對參選縣長表達「當仁不讓」，爭取黨內出線的立場，對於宋國鼎宣布參選表達歡迎，指宋是很好的年輕人。徐定禎尊重宋參選的權利，但表示票源可能會有所衝突，並影響到選舉結果，現在只能兄弟爬山、各自努力。

立法院副院長蔡其昌則將代表民進黨參選台中市長，他昨天表示，待中執會正式完成徵召作業程序後，預計明、後天拜會台中市前市長林佳龍及台中黨籍立委，討論未來市政、選戰規畫。至於是否帶職參選，他說，朝野政黨提名的縣市長候選人，幾乎都是帶職參選，不只他一人，會再評估。