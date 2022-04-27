防疫不佳？6成台北市民反對陳時中選市長

59%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色、選台北市長。（記者許正宏／攝影）

本土疫情 延燒，衛福部長陳時中 曾規畫親赴在瑞士日內瓦登場的第75屆「世界衛生大會（WHA）」場外會議，並走訪中東歐「感恩之旅」，現出現重大變數；另陳時中也因疫情遲遲未能投入選戰，民調顯示，59%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色、選台北市長，僅30.6%表示贊成，顯示疫情確實牽動北市首長選情。

本報系聯合報報導，WHA今年僅大會採取「實體舉辦」，其餘周邊論壇或雙邊會議幾乎都取消，主辦單位有提及若國與國之間要自行舉辦雙邊會議，可以自行找場地舉辦，大會不提供場地。台灣疫情嚴峻，目前是否要前往日內瓦，衛福部還在評估中，綠營也擔憂，陳在疫情爆發時出國，可能會引發民怨。

民進黨內有人建議，陳時中5月出外交部發言人歐江安說，外交部與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，但相關細節目前不便對外公布。

此外，據「ETtoday民調雲」所做的網路問卷調查，對於目前政府應採取的防疫 政策，51.2%台北市民認為應該放鬆與病毒共存，而41.8%台北市民則認為應該緊縮嚴控病毒擴散，由於南韓已於4月18日開始全面解除保持社交距離措施，回歸正常生活，等同將病毒流感化處理，有53.6%台北市民也贊成台灣把新冠肺炎流感化處理。

而對於防疫指揮官陳時中在今年3月以來得這波疫情中防疫指揮表現，55.6%台北市民感到不滿意，41.7%感到滿意，呈現不滿意高於滿意的評價。

日前傳出民進黨可能徵召陳時中參選年底的台北市長選舉，對此有59%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色、選台北市長，僅30.6%表示贊成。顯示疫情快速對陳時中是否參選台北市長可能將產生重大變數。