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民調：3個因素 民進黨支持度重挫6%、蔡英文聲望下滑

記者丘采薇／台北27日電
最新民調，蔡英文聲望下滑1.9%。(圖：指揮中心提供)
最新民調，蔡英文聲望下滑1.9%。(圖：指揮中心提供)

台灣民意基金會昨天發布最新民調，關於台灣人的政黨支持傾向，數據顯示，20歲以上台灣人中，30%支持民進黨，14.5%支持國民黨，不到10%支持民眾黨，時代力量與台灣基進支持者都沒超過3%，中性選民則占39%。

民調問及，「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現，支持民進黨占30.3%，國民黨占14.5%，民眾黨占9.2%，時代力量占2.6%，台灣基進占2.8%，另有38.6%沒特別支持哪一個政黨，1.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與上個月相比，可以發現，民進黨支持度重挫5.8個百分點，民眾黨支持度下滑4.3個百分點，國民黨支持度略增0.5個百分點，時代力量與台灣基進支持度原地踏步，奄奄一息。最壯觀莫過於中性選民規模大幅增加9.5個百分點，創下2018年以來的最高紀錄，箇中意涵值得推敲。

游盈隆說，民進黨此番支持度重挫近6個百分點，並不尋常，可能導因於三個因素，包括烏克蘭情境效應消散、Omicron疫情危機湧現，對執政黨不利，還有年底縣市首長與議員黨內提名暗潮洶湧，激烈廝殺。以致於政黨支持度回到三成水平。

游盈隆說，國民黨方面，本月支持度 14.5%，基本上在谷底躺平，一躺四個月，沒有起色，顯示這個百年老黨問題叢生，陳年包袱很重，舉步維艱中。而台灣民眾黨方面，支持度下滑4.3個百分點，等於流失近三分之一支持者，並創下近11個月來最低紀錄，無疑是嚴重的警訊。

游盈隆也說，時代力量支持度只有2.6%，是創黨以來最慘的時候；台灣基進近期鬧家變，前立委陳柏惟傳出退黨，支持度沒什麼改變。

蔡政府提出「新台灣模式」防疫後，本土疫情卻大爆發，台灣民意基金會昨公布最新民調顯示，蔡總統聲望下滑1.9%，民調顯示，20歲以上台灣人中，50%基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，36%不贊同，贊同者比不贊同者多14個百分點。

至於蘇貞昌內閣施政表現的民意反應，數據顯示，20歲以上台灣人中， 48%基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，41%不滿意。滿意比不滿意多6.6個百分點。

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