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中正紀念堂轉型 促轉會：支持移除蔣銅像 但需配套

記者丘采薇、洪哲政／台北26日電
促轉會向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應移出蔣中正銅像大廳，以彰顯對國家效忠。（本報資料照片）
促轉會向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應移出蔣中正銅像大廳，以彰顯對國家效忠。（本報資料照片）

「促進轉型正義委員會」將於5月解編，由行政院設置「推動轉型正義會報」取代。促轉會代理主委葉虹靈昨天透過網路專訪指出，5月底前將提出近百萬字的總結報告給行政院；針對中正紀念堂轉型，「絕對支持移除中正紀念堂的銅像」，但全區是古蹟，要動一磚一瓦都需要配套。

此外，針對「林宅血案」，葉虹靈說，促轉會報告大概是第一次指出國家有嫌疑，當時國安局也有監聽錄音帶，案發當天有一通電話從林宅撥到「金琴西餐廳」，該錄音帶先前被證實存在，但根據國安局新檔案發現，原來國安局在案發後幾天就將內容沖掉，促轉會想約談相關承辦人，但該員已因帕金森氏症過世。她說，轉型正義工作來得太晚，相當遺憾，如果國安局檔案在十年前就出土，就有機會獲得真相。

對於外界質疑，文化部目前辦展覽來改變中正紀念堂內涵只是在操弄議題，無法降低蔣中正銅像的威權性，葉虹靈回應，絕對支持移除中正紀念堂銅像，本周六開始在松山文創園區舉辦展覽，讓知名建築師設計室內動線，討論把蔣中正銅像移到旁邊，透過視覺和配置解決威權性問題。

葉虹靈強調，中正紀念堂全區是古蹟，要動一磚一瓦都需要配套，規畫報告有目標、有期程，還包含扁政府時期的空間解嚴圍牆，要改變整個公園的配置，市民即可更友善地進入，所以不僅是針對蔣中正銅像而已，針對整個園區的配套辦法，都已寫在總結報告中。

葉虹靈說，蔣中正是前總統沒錯，但民主歸民主，歷史歸歷史，蔣的功過可以讓外界持續辯論，「國家不應該以這種方式繼續紀念他。」

促轉會也向立法院提出報告，要求駐中正紀念堂的三軍儀隊應將駐防場所移出蔣中正銅像大廳，於戶外廣場執行勤務或駐守於升降旗台左右，以彰顯對國家的效忠。

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