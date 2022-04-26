竹市長人選 綠初選變徵召 點名羅秉成

民進黨高層不放棄勸進行政院發言人羅秉成（圖）參選新竹市長。國民黨則出奇招，擬找前立委徐欣瑩角逐新竹市長。（本報資料照片）

民進黨 選對會決議新竹市因選情特殊考量，改採徵召方式推出市長參選人，牽動藍綠選情。新竹市長林智堅昨指出，選對會將初選改為徵召就是為了對未來人選有更大彈性，行政院發言人羅秉成過去長期在竹市執業律師，對竹市非常熟悉，不管是地方事務或法扶工作的投入都很用心，絕對是一個非常好的人選。

國民黨 方面，新竹市黨部主委許修睿及竹市議會黨團表態支持在地深耕的市議員林耕仁代表國民黨角逐新竹市長，卻傳出黨主席朱立倫打算出奇兵，擬找國民黨前立委徐欣瑩角逐竹市長。記者昨數次致電徐欣瑩，但徐電話始終關機，未取得回應。

據了解，朱立倫明天將在中常會宣布悟覺妙天禪師重回國民黨，並頒發榮譽黨員證書。黨務人士認為，黨內和外界對徐欣瑩的看法大多是肯定的，現在每增加一份力量，對國民黨來說都是好事；妙天回黨也代表朱立倫展現領導力，團結更多人，這對年底選戰當然有幫助，國民黨現在沒有本錢去挑三揀四。

但有國民黨立委表示，徐欣瑩與妙天曾退出國民黨，加入「民國黨」，她要回來參選，要贏得了才有意義；黨中央應要把她納入民調，只要民調有辦法贏，要提名 她當然可以。

林耕仁指出，徐欣瑩要回國民黨跟大家一起努力是好事，他當然歡迎，至於徐代表藍營選竹市長一事，在地國民黨議員都未聽說，竹市民眾對徐的印象也很陌生；現階段他仍維持既有步調前進，持續深根基層。

林智堅表示，大新竹合併議題發酵後，大家都看見竹市在國家戰略產業上的重要性，他和民進黨立院黨團總召柯建銘都支持、認同竹市提名辦法比照直轄市，改由徵召來找到最好人選，也相信藉由這樣方式，角逐竹市長的人選可以和北北桃人選一起連動，這樣都有利於執政黨勝選。

雖然行政院顧問鄭宏輝已表態參選新竹市長，但民進黨高層仍不放棄勸進羅秉成，認為羅勝算較高。對於林智堅公開點名是好人選，羅秉成昨表示「謝謝大家的抬愛」，但重申自己的態度和決定都和之前一樣。羅秉成先前曾多次表達「人生沒有選舉這個選項」。

時代力量立委邱顯智指出，是否參選新竹市長仍在評估中，目前他是時力新竹黨部主委，主要任務在找到最適當的人選，還未有定數。