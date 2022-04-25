新聞評論／赦韓豫平猶可議 遑論特赦貪腐阿扁

全民正為疫情惶惶不安，民進黨 立院黨團卻不顧爭議，堅持排案修法將「國務機要費除罪」，力圖為前總統陳水扁 涉貪案解套。正當此際，蔡總統批示特赦因2000多元(台幣，以下同)加菜金案遭判重刑的前少將韓豫平及士官張淯森，立即引發外界是否「赦扁前奏曲」之質疑。事實上，蔡英文 特赦韓豫平，猶遭法界多所批評；民進黨若敢挾國會多數暴力幫扁脫罪，民怨必然排山倒海而來。

韓豫平、張淯森是2015年因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請三名軍眷，雖費用僅2880元，卻遭法官以觸犯《貪汙治罪條例》分別判處四年半及一年。蔡英文特赦兩人，府方稱是為落實「罪刑相當」的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅貢獻，以符合國民正當法律感情。簡言之，韓張所為雖違法，但金額甚微且未入私囊卻被判重刑，顯不相當。但法界對此特赦卻也有批評，認為花蓮高分檢已聲請再審，當事人也向最高檢提出「非常上訴」；總統此時給予特赦，是以政治打亂了法律的救濟程序。

反觀陳水扁的「國務機要費」案，依據監院調查，總統府在業務費下設有機要費、機密費及特別費等項目，可見國務機要費與特別費性質不同。尤其，國務機要費每年達數千萬元，是總統薪水近十倍、更是一般首長特別費千百倍；若將國務機要費視同「特別費」，這座「大水庫」簡直就是「太平洋」了。

正因陳水扁明白國務機要費與特別費不同，才會想方設法扣住「國務機要」應用於外交的特質，掰出「南線專案」、「甲君」、「北一女門口交錢」、「六大機密外交」等漫天大謊。這些後來均被檢方逐一戳破，馬政府公布扁府移交的1744件檔案清單也未見南線專案；扁幕僚後來應訊也坦承，「南線專案」和「甲君」都是捏造。陳水扁最近提出名單，指其國務機要費給了馬永成、施明德等人，只是把故事扯得更遠，都與國務費應用於外交的本質不符。

更別忘了，國務機要費案之所以爆發，是當年「台灣紅」負責人李慧芬爆料，指其300萬元飯店住宿發票被堂姊李碧君拿去轉交扁妻吳淑珍核銷國務機要費。檢方並查出，萬海航運副董陳柏廷買百萬元Tiffany鑽錶送給扁子陳致中當結婚賀禮，吳淑珍卻要求Tiffany打折更換為更貴的鑽戒，並用該發票再請領國務機要費。扁家種種Ａ錢醜態，哪一樁是為「國務」奔忙？

陳水扁任內涉及的貪瀆洗錢罪何其多，豈止國務機要費案？在他任內八年，國內許多企業財團爭相送錢進入扁府，以換取各種購併、買地許可或交換洩漏評委名單。他已定讞的案子，包括龍潭案、南港展覽館案、元大併復華案，共判刑20年，不法所得和罰金高達10.8億元已執行完畢。他的海外洗錢案雖遭凍結，但因審判中止而難清查，瑞士銀行還來函詢問審理進度。陳水扁已是海內外共同認證的貪瀆罪犯，民進黨還一搭一唱要幫他解套，這是看準民眾的記憶太短暫？還是認為台灣的法治太賤價，可以拿來為陳水扁陪葬？

韓豫平僅因2000多元加菜金被判刑四年半，雖涉及軍中陳年陋規，但連檢察官都覺得不符常理，主動為他聲請再審上訴。蔡總統此刻給他特赦，時機嫌早，其實可待法律程序窮盡再說。反觀扁家，利用職權違法榨取國家資源和民間錢財無孔不入，卻還千方百計逃避法律審理，逍遙在外。就算民進黨修法得逞，也只是使自己陪葬，洗刷不了扁家清白！