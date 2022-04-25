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連任鎮瀾宮董事長 顏清標：不再參與選舉

台灣新聞組╱台北25日電
顏清標連任大甲鎮瀾宮董事長。(本報資料照片)
顏清標連任大甲鎮瀾宮董事長。(本報資料照片)

台中大甲鎮瀾宮昨天召開信徒代表大會並舉行臨時董監事會選舉新任董事長，顏清標高票連任董事長後宣布「今天開始將不再參與任何選舉及政黨事務和活動，即使是我的親人，也只會協助他們作服務地方鄉親的非政治性工作」，「在媽祖婆前承諾，將盡一切所能，實踐以上誓言」。

從兒子顏寬恒參與立委補選時「不懼戰、不畏戰、接受挑戰」喊話，到昨天不再參與任何選舉的誓言，顏清標的「轉變」，無疑對年底市長與市議員選舉投下震撼彈，一整天關心電話接不完。據了解，顏清標感嘆，以前不分藍綠政治人物都來「蹭」大甲媽，沒想到如今罵鎮瀾宮成了政壇顯學，因此下定決心「不要讓大甲媽變成政治操作工具」。

顏清標此舉，檯面上想與年底市長選舉畫清界線，要讓媽祖「耳根清淨」，私底下又何嘗不是對台中市長盧秀燕在中二立委補選時，一直與顏家保持「安全距離」的不沾鍋態度還以顏色。

顏清標幕僚指出，中二補選，顏家房產一直被拿來作文章，最後自拆；顏家人曾提到，希望這次市長選舉不要成為「中二補選的延長賽」，連累盧秀燕。標哥不站台助選，也有人解讀是 「讓盧秀燕好選！」

國民黨市黨部主委林敏霖淡然地說，顏清標是無黨籍，不參加黨務活動是正常。藍營人士表示，顏清標讓自己客觀主持宮務，可以不牽連家人，對幫不幫盧秀燕，影響並不大。

民進黨民代質疑，鎮瀾宮財產、董監事改選有問題，市府應介入並採取法律行動。台中市民政局長吳世瑋說，民進黨籍前縣長廖永來、前市長林佳龍，過去對鎮瀾宮改選、財務都核備。

民進黨 國民黨

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