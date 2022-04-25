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藍出奇兵 竹市擬推前立委徐欣瑩

台灣新聞組╱台北25日電
徐欣瑩。(本報資料照片)
徐欣瑩。(本報資料照片)

民進黨主席蔡英文昨天拍板徵召蔡其昌、劉建國及徐定禎代表民進黨參選台中市長、雲林縣長及苗栗縣長。國民黨人選部分，現任台中市長盧秀燕及雲林縣長張麗善都尋求連任。新竹市部分，雖然國民黨內部民調日前是立委鄭正鈐最高，但朱立倫打算推出奇兵，擬找曾拿下全台立委最高票、具有博士身分的人選，也就是2018年代表民國黨參選新竹縣長以些微差距落敗的前立委徐欣瑩。

至於提名時程，國民黨主席朱立倫5月訪美前，有望提名張麗善競選連任；盧秀燕部分提名程序可能不會這麼快。苗栗目前以立委徐志榮民意支持度最高，但徐對外強調沒有意願；苗栗縣議長鍾東錦也積極爭取，他希望黨中央建立機制，透過民意調查也好，公平、公正、公開決定人選。

據了解，這次不僅國民黨要找徐欣瑩出馬選新竹市長，徐欣瑩與妙天等人都將一併回國民黨，成為一大助力。

國民黨新竹市議會黨團去年七月自行辦理下屆新竹市長初選全民調作業，由市議員林耕仁勝出，但遭人檢舉並質疑其適法性。黨中央日前內部民調顯示，鄭正鈐民調贏林耕仁，而鄭確實也有意願競逐。但在民進黨還未確定人選的情況下，黨中央思考不管是拿回新竹或桃園，勢必要考量到民進黨是否派出強將，所以除了地方因素外，也規畫派出奇兵來打贏這一局。

國民黨 民調 民進黨

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