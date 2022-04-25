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綠拍板蔡其昌戰中市 劉建國選雲林 民調還落後

台灣新聞組╱台北25日電
民進黨主席蔡英文拍板徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。(記者黃寅／攝影)
民進黨主席蔡英文拍板徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長。(記者黃寅／攝影)

民進黨主席蔡英文昨天在總統官邸主持「選舉對策委員會」會議，拍板徵召立法院副院長蔡其昌、立委劉建國及行政院顧問徐定禎分別代表民進黨參選台中市長、雲林縣長及苗栗縣長，並提交27日中執會作業。據了解，徵召的依據是黨中央民調，被徵召的三人現階段民調最高。

民進黨預計27日舉行中執會，提名從初選勝出的立委周春米參選屏東縣長，並規畫一併提名苗栗縣、雲林縣及台中市首長候選人。蔡英文表示，面對年底九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標。

雲林縣部分，黨中央民調納入劉建國及立委蘇治芬對比國民黨籍現任縣長張麗善，雖然劉、蘇兩人都落後張麗善，但劉的勝算較高。劉的民調大約落後張麗善十個百分點，有衝刺空間。

劉建國表示，之前徵詢小組有徵詢過他的意見，已充分表達，黨徵召任何人選絕對全力支持，這次將由他出線，也當然為雲林勝選做最大努力。

台中市部分，黨中央納入前市長林佳龍、蔡其昌及立委何欣純，三人都落後國民黨籍現任市長盧秀燕，其中林佳龍差距最小，大約十個百分點，而蔡其昌及何欣純都落後約20個百分點，差距較大，但蔡其昌些微領先何欣純約二到三個百分點。

昨天徵召人選拍板後，林佳龍在臉書發文獻上祝福，為蔡其昌加油，並闡明自己不再回鍋參選，強調必須交棒。蔡其昌受訪時指出，台中就是美國的「搖擺州」、「等著看，民調很快就會很接近」。

而蔡其昌是否應辭去立院副院長一職又惹爭議，國民黨立院黨團首席副書記長李德維說，這個職位本應超出黨派，更何況蔡參選後勢必無心力放在立法院，認為應辭去副院長一職再參選。民進黨團總召柯建銘認為，「蔡其昌是被徵召的，為何要辭？」蔡其昌表示，要不要帶職參選是選戰策略，會和輔選幹部溝通，決定出最好方法，「帶職參選，全台灣不是我一個人」。

台中市長盧秀燕。(本報資料照片)
台中市長盧秀燕。(本報資料照片)
民進黨立委劉建國參選雲林縣長，將力拚尋求連任的國民黨籍縣長張麗善。(本報資料照片...
民進黨立委劉建國參選雲林縣長，將力拚尋求連任的國民黨籍縣長張麗善。(本報資料照片)
民進黨立委劉建國參選雲林縣長，將力拚尋求連任的國民黨籍縣長張麗善。(本報資料照片...
民進黨立委劉建國參選雲林縣長，將力拚尋求連任的國民黨籍縣長張麗善。(本報資料照片)

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