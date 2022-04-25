朱立倫籲學陳玉珍「大器」 羅智強怒：如刀插心

台北市議員羅智強在臉書表示，他已經表明不會脫黨參選，「請問朱主席還要怎樣才叫大器？」(本報資料照片)

有意參選桃園市長的台北市議員羅智強，近日坦言對國民黨 「失望透頂」。國民黨主席朱立倫昨受訪說，國民黨現在最需要的就是團結，還大讚金門立委陳玉珍「大器」，會輔選金門縣長楊鎮浯。對此，羅智強在臉書回應，他已經表明不會脫黨參選，「請問朱主席還要怎樣才叫大器？」

朱立倫昨到受訪時表示，現在國民黨最重要的就是團結打贏這場選戰，他也舉陳玉珍為例，表示「上周三她有多大器」，不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透，為國民黨候選人站台拉抬聲勢。

羅智強隨後表示，「朱立倫主席，我都說了，我選我的，就算羅智強民調 第一，國民黨提名 別人，我仍然支持，不會脫黨參選，請問朱主席，還要怎樣才叫大器？」

羅智強強調自己並沒有把矛頭對準「國民黨」，反而是黨主席和黨秘書長三番兩次說他很弱、很差、不受歡迎、直接排除提名，「如果換作是我這樣批評朱立倫主席，朱主席，你不會痛心失望嗎？」

羅智強還說，當他被朱立倫先拿起刀子一把插進心臓，朱立倫卻一副優雅的樣子，叫他不要把矛頭對準國民黨，「請問朱主席這樣公道嗎？」文末他也說「做人留一線，趕盡莫殺絕。」