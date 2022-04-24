民進黨選對會拍板 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

民進黨台中市長徵召提名，拍板由立法院副院長蔡其昌出馬。（本報資料照片）

民進黨 主席蔡英文 今天在官邸舉行「選舉對策委員會」會議，會中拍板徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名 作業。今天會議除高雄市長陳其邁透過視訊外，其餘選對會成員皆出席與會。

民進黨今天表示，選舉對策委員會於今天上午舉行會議，蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，台灣疫情也有所變化；因此，維持台灣政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也在會中表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求。因此，面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。

今天選對會也決議，一致同意建議徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。蔡英文認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼三位同志承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

此外，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。換句話說，基隆及新竹也可能以徵召代替初選。