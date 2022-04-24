我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

民進黨選對會拍板 台中徵召蔡其昌、雲林徵召劉建國

記者丘采薇／台北24日電電
民進黨台中市長徵召提名，拍板由立法院副院長蔡其昌出馬。（本報資料照片）
民進黨台中市長徵召提名，拍板由立法院副院長蔡其昌出馬。（本報資料照片）

民進黨主席蔡英文今天在官邸舉行「選舉對策委員會」會議，會中拍板徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。今天會議除高雄市長陳其邁透過視訊外，其餘選對會成員皆出席與會。

民進黨今天表示，選舉對策委員會於今天上午舉行會議，蔡英文在會議中表示，當前烏克蘭局勢仍持續變遷，台灣疫情也有所變化；因此，維持台灣政經情勢穩定，讓防疫與經濟取得平衡，維持正常生活，才是台灣人民最為關心的事，更是民進黨作為執政黨的首要工作。

蔡英文也在會中表達，中央會推動好的政策，這也需要好的地方首長來執行，才能落實地方建設、照顧人民需求。因此，面對年底的九合一縣市長選舉，民進黨會以「中央執政好成績、地方推薦好人才」為目標，提出優秀的縣市長人選來為地方服務，努力爭取更多台灣人民的支持。

今天選對會也決議，一致同意建議徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並提交中執會，進行徵召提名作業。蔡英文認為，民進黨肩負人民殷切期待，被黨徵召參選的責任深重，期盼三位同志承擔使命，整合黨內團結一致，扛起綠色執政的招牌，爭取更多人民支持，全力以赴拚得勝選。

此外，基隆市、新竹市因選情特殊考量，建請中執會同意依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定：「如有特殊選情考量之直轄市、縣市長之提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行之。」，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」。換句話說，基隆及新竹也可能以徵召代替初選。

提名 民進黨 蔡英文

上一則

女童為何消失？ 橫向聯繫卡關 兒少保護難發揮

下一則

涉貪少將韓豫平獲特赦 政軍商界暗助

延伸閱讀

藍營控陳菊違反中立 介入修法「救扁」

藍營控陳菊違反中立 介入修法「救扁」
替扁解套 國務費除罪15分鐘通過初審 朝野激烈衝突

替扁解套 國務費除罪15分鐘通過初審 朝野激烈衝突
挺過「狗語」風暴 賴香伶代表民眾黨選桃園市長

挺過「狗語」風暴 賴香伶代表民眾黨選桃園市長
國務機要費除罪化排審 藍綠議場大混戰 立委慘摔鎖喉

國務機要費除罪化排審 藍綠議場大混戰 立委慘摔鎖喉

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難