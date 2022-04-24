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涉貪少將韓豫平獲特赦 政軍商界暗助

記者高凌雲／台北24日電
獲得蔡英文總統宣布特赦的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（圖）日前舉行記者會，向蔡英文總統與各界表達感謝之意。（本報資料照片）
獲得蔡英文總統宣布特赦的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平（圖）日前舉行記者會，向蔡英文總統與各界表達感謝之意。（本報資料照片）

蔡英文總統特赦陸軍前少將韓豫平，韓豫平免除牢獄之災，幕後有許多人幫助。據指出，韓的官校同學也是股市名人，在幕後出錢出力，是主要靈魂人物；韓過去曾在國安會前秘書長高華柱手下工作，軍方大老級人物幫忙動員，蔡總統的侍衛長呂坤修也是韓的官校同期同學，在高層身旁也起了某些作用。

韓豫平因挪用部隊加菜金招待政戰主任眷屬，遭法院三審定讞判刑後，政壇上突然出現為他平反的聲音，且藍綠都有。以韓豫平官校七七年班的資歷來說，在許多退將面前只是小老弟，卻能讓國民黨黃復興黨部主委季麟連動員退伍軍人聲援，還找立委質詢發聲。

親綠的網路媒體也連續刊登多則同情韓豫平新聞，幕後幫忙的朋友以高華柱為核心，其中不乏現役將領。

此外，民進黨籍退輔會副主委李文忠近來積極投身退伍軍人事務，贏得不少退將的尊重，也是影響民進黨政府態度的關鍵人物，退輔會很少介入退伍軍人司法訴訟，這次協助翻案，還罕見主動幫忙發新聞通知。

蔡總統特赦韓豫平後，某軍方重量級退將曾透過電話，請李文忠轉達對退輔會主委馮世寬的謝意，顯示馮世寬也扮演一定角色。

韓豫平憑藉過去陸軍官校同學在政界、商界的影響力，以及過去長官的照顧，才能將三審定讞的官司，以總統特赦將官司翻盤，並不是一般普通軍人能夠辦到的事。

民進黨 國民黨 蔡英文

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