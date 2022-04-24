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華視頻出包 民進黨推責公廣機制 藍：綠在野時要求

記者周志豪、吳亮賢／台北24日電
國民黨立委林奕華表示，現行公廣集團的董事任命，要經審查委員四分之三絕對多數同意的高門檻，機制是民進黨在野時要求的。（本報資料照片）
國民黨立委林奕華表示，現行公廣集團的董事任命，要經審查委員四分之三絕對多數同意的高門檻，機制是民進黨在野時要求的。（本報資料照片）

華視新聞台狀況不斷，立法院教育委員會明天將邀文化部、公視、華視與國家通訊傳播委員會（NCC）說明近來相關疏失調查情形，已請辭的公廣集團董事長陳郁秀和華視代理總經理陳雅琳預料將出席備詢。教委會國民黨籍召集人林奕華表示，NCC主委陳耀祥一手促成華視新聞台入主有線電視頻道52台，對於華視現在的管理狀況，陳耀祥不用負責嗎？

文化部近日請朝野黨團推薦公廣董事名單，民進黨陣營則稱華視管理屢出狀況，是因為國民黨杯葛公廣集團董事會改組造成。林奕華說，文化部拋出以政黨比例形式推派公廣集團董事人選後，國民黨團已提出推薦人選，證明沒有杯葛。

林奕華表示，現行公廣集團的董事任命，要經審查委員四分之三絕對多數同意的高門檻，機制是民進黨在野時要求的，當時就是希望董事名單能是各方都可接受人選，也是回到大家對公廣集團的期待，希望公廣集團要落實公共化。

民進黨立委吳思瑤說，公廣集團不斷出包，包括華視跑馬、公視檔案不見等問題，顯示有很多制度、治理層面，需要徹底改革、釜底抽薪。

她將優先關注公共電視法修法以及新董事會重組議題，需要趕快回到穩定領導，產生有能力、可迎向未來的領導階層，才可以針對改革進行擘畫。

民進黨立委林楚茵說，華視顯然在SOP流程非常鬆散，才會多次發生操作上的低階錯誤，明天將優先關注此部分；針對公廣董事會一再延任，現行董事審查門檻跟修憲一樣高，她將提案修法降低門檻。

民進黨 國民黨 重組

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