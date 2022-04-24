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華視拿僑委會標案做大內宣？藍委促查

台灣新聞組／台北24日電
華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬台幣標案出訪做獨家新聞，藍委籲監察院調查。（記者曾學仁／攝影）
華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬台幣標案出訪做獨家新聞，藍委籲監察院調查。（記者曾學仁／攝影）

華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬（台幣，下同，約40.9萬美元）標案出訪做獨家新聞，國民黨立委林奕華質疑華視製作「大內宣」，要求僑委會清楚說明，並呼籲監察院介入調查。僑委會則稱，相關標案依法辦理；華視表示，僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。針對標案爭議，華視自律委員會委員已要求近期開會，邀請華視新聞說明。

根據預算法規定，媒體執行政府預算必須明確標示其為廣告，但華視執行僑委會標案，卻被發現有一小時節目卻在最後一秒才標註「僑委會廣告」。民進黨立委林楚茵說，公廣集團接受政府這麼多補助，適不適合接這麼多標案值得討論；若真的最後一秒才標示廣告，「實在太短了」，恐被審計單位糾正。

國民黨發言人黃子哲指出，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃一秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

根據政府電子採購網資訊，僑委會標案「全球僑愛、心繫台灣」影片製作，是僑委會首次開出的最有利標採購案。同案競標還有東森新聞、大米影視、八大電視、大石國際、青釀藝造、新唐人等廠商，華視投標金額僅第三高，卻以最有利標得標。該標案五名評委包含二名僑委會參事、一名副委員長，以及真理大學教授邱顯仁、小卿宅經濟執行長邵立中。

據了解，陳雅琳上半年已率隊出訪法國、美國，團隊成員至少八人，該案6月將訪日本，下半年再訪非洲、大洋洲、中南美洲，幾乎是「繞地球一圈」。

僑委會回應，「僑胞對台灣貢獻」系列影片預算金額1200萬元，為敘述僑胞在世界各地貢獻的故事，凝聚僑胞對台灣的向心力。

外界質疑華視總經理行政事務繁重，陳雅琳為何「非去不可」？陳雅琳曾對外宣稱「標案要求必須親訪」，但據了解，僑委會並未明文要求，且陳雅琳不僅全程搭商務艙，出差還攜帶一名非華視編制的攝影，卻全程使用標案經費。

據了解，華視得標後，規畫製作共12集影片，每集影片長約45分鐘，內容包含僑民外交、急難救助及經貿鏈結等。首發站先由華視採訪團隊出訪泰國，近日再分別到法國、德國、美國採訪，陳雅琳先後前往法國、美國。訪歐團隊成員的玩樂網美照昨也傳開，遭質疑拿公帑兼旅遊。

林奕華質疑，陳雅琳自稱被標案指定為主持人是否屬實？呈現內容與預算是否符合標案規畫？標案預算有沒有包含買華視時段播出？還是僑委會預算原本就是要做大內宣或置入？

文化部長李永得昨說，這次事件重挫華視公信力，公廣集團董監事改組是一個根本，也是一個起步，希望董監事改選後，能夠組織專業經營團隊，一定可以重振華視信譽。

對於有媒體報導，文化總會副會長江春男將接任公廣董座，李永得說，完全沒有這回事。

原本華視為跑馬燈出包懲處八人，如今風波擴大，由於董事會時，華視新聞未說明當天曾第二度烏龍跑馬燈，導致軒然大波，華視懲處至少再追加三人，並追加一條「隱匿罪」，擴及上層主管，整個事件懲處名單至少11人。

行政院長蘇貞昌昨說，華視連續鬧出這樣荒謬的錯誤，相關人員已提出負責的態度，但不能再出包，相關人事他尊重董事會決定。

已請辭的華視代理總經理陳雅琳即將解除隔離，但為了繼續自主管理，她決定暫時不播晚間新聞。

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