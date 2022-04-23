國務費案更二審 陳水扁前心腹：錢都是扁在用

台灣高等法院22日上午開庭審理前總統陳水扁國務機要費移做機密外交費案，被告總統府前辦公室主任林德訓出庭應訊。（記者潘俊宏／攝影）

台灣高等法院審理國務機要費案更二審，昨傳前總統陳水扁 辦公室前後任主任馬永成、林德訓，言詞辯論八小時終結，合議庭定7月15日宣判。馬永成主張國務機要費性質如特別費，也首度為在「南線專案」不實陳述致歉，林德訓說，他和馬永成沒拿到一塊錢，國務機要費都是陳水扁所使用。

立法院現正審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，馬永成說，有人說可能是為個案修法，他認為這樣的說法只對一半，因為僅總統有國務機要費，無法有通案；全台灣6000多名首長有特別費，當年修法時，國民黨對國務機要費有不同意見，民進黨退讓而讓特別費除罪化先過關，國務機要費未納入是基於政治妥協。

馬永成昨天也為在「南線專案」不實陳述致歉，但強調不知道扁嫂吳淑珍蒐集別人的發票；他數度舉馬英九 特別費案為例，指自己的情節比馬的幕僚輕卻遭重判，令人唏噓。

林德訓說，1949年的總統就有特別費，檢察官 竟質疑「總統為何要有？」當年的核銷都是依會計處指導，卻被指為違法，「可以檢討作業流程，但不該說我們貪汙」，他和馬永成沒拿到一塊錢，國務機要費都是陳水扁所使用。

檢察官昨論告指國務機要費是民脂民膏，不管名稱要叫特支費或機密費，都應與總統公務執行有相當關聯才能支用，挪作私用，人民不能容忍。陳水扁聲稱21項、總計台幣1億3300萬元支出是真的；檢方指重點不是支出，而是詐領、侵占，且「即成犯」是犯案當下就成立，與事後如何用錢無關。檢方認為馬永成、林德訓犯刑法偽造文書、使公務員登載不實與貪汙治罪條例侵占、詐取財物罪。