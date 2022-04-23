觀察站／蔡英文「雙布局」 意在影響下任總統

總統蔡英文的最後兩年，與其說她怕跛腳，不如說她在想，要如何影響下一任總統。（中央社）

台灣民主化以來，從來沒有連續兩任總統是同一政黨的，所以也無所謂前任總統對下一任有影響力的說法，唯一勉強可以比擬的是，李登輝總統對陳水扁總統常要下指導棋，即便如此，市井傳言，阿扁每每對李總統暗示手中握有非法匯款的證據，以此來逼李總統收手。

但現在看起來，2024年民進黨 勝面很大，如果能將棒子交給民進黨籍的下一任總統，這會是蔡總統最重要的歷史遺緒，然而也因為是同黨，會讓蔡總統更不願意輕易放棄影響力。雖然民進黨內副總統賴清德 現在呼聲最高，但是前副總統陳建仁幾個月前加入民進黨，引發朝野諸多想像。

擁簇陳副入黨，雖是英系運作，但不能排除蔡總統也有此意，否則有誰能夠勸得動陳副？從權力邏輯猜測，蔡總統有意要以「大仁哥」牽制「威廉賴」，避免跛腳，未必真的不想交棒給賴副。

然而談兩任總統互動，與其從人際關係來審視，不如從政策延續的角度觀察。國防、外交與大陸政策，是總統專屬，蔡總統的八年評價也由此定論。

建軍路線 能不能被延續？

蔡總統第一個接受考驗的政策，是八年來的建軍路線，繼任者是否延續是因素之一，但主要挑戰來自美國。

拜登政府自從去年下半年開始，就在各種不同的軍事與安全雙邊會談中，強調前參謀總長李喜明的「整體防衛構想」（Overall Defense Concept、簡稱ODC），及「非對稱」作戰的重要。

在此之前，因應美方批評「國防改革的阻力來自台灣內部」，蔡總統調整國防相關人事，但不能讓美方滿意；美方更明確向國安會秘書長顧立雄與國防部副部長柏鴻輝表示，除已承諾的武器，不再接受違反「非對稱」作戰的裝備申購，未來新武器將以符合「整體防衛構想」與「非對稱」概念的裝備為限。

烏克蘭戰爭爆發後，烏軍以無人機、肩射火箭取勝，非對稱戰力的優勢更為明確，第一個中箭落馬的是海軍司令部以「神鷹三號」專案為名推動對美採購MH-60R反潛直升機，美方以「不符合非對稱戰力原則」為由明確反對，雖然台灣今年已編列預算，至今無法完成簽發邀價書程序。換句話說，老美不賣。

美方對台軍售承諾但未運交部分，共積壓142億美元，部分原因是華府最近焦點都放在增援烏克蘭，也有部分原因是美方不滿有些項目是中看不中用的「大白象」，不符合「非對稱戰力原則」，排擠其他更優先的軍備項目。

潛艦是不是「大白象」其中之一，會是新舊總統交接的敏感事項，潛艦無疑是蔡總統的「寶貝」，在她卸任前首艘可望下水，但會不會有第二艘，乃至要建到八艘，要看繼任的總統。蔡總統希望完成潛艦建軍，但是新總統是否有別的考量，其中包括美方是否繼續支持。

兩岸政策 為繼任者提新論述

兩岸政策是第二項蔡總統希望延續下去的政策。台灣朝野，無論統獨，不得不承認蔡總統的論述循序漸進，有條理的一片一片的切香腸，讓國民黨與中共挑不出翻桌的藉口。

最新論述是，陸委會主委邱太三在立院強調，如果維護中華民國主權不算是「台獨」，對未來兩岸協商是較好的基本條件；次日更進一步，順勢將馬英九時期兩岸互不承認主權，互不否認治權，更新為互相承認主權。

目前北京 反應冷淡，何況北京已不在意台灣如何表述，台獨也好，獨台也罷，北京更在意是美台關係越來越熱絡，台灣正「倚美謀獨」，美國也在一點一滴掏空「一個中國」表述。

很多人認為邱太三拋出此說，目的在激怒北京，替年底選舉民進黨加分。但蔡總統希望推動的兩岸新概念，目的未必是選舉，也未必要北京對話，而是考慮到內部，要替未來的民進黨籍總統提新論述。尤其未來如是賴副出線，他未必認為這是箝制；相反的，賴擔任副總統兩年來，對兩岸論述小心翼翼，所有講過的，都可以從蔡總統說過的話中找到來源出處，蔡總統在最後兩年這樣做，反而是助力，因為賴的當務之急是要替自己說過的「務實的台獨工作者」解套。

賴清德深知要取大位，美國、北京、甚至對手都會在「務實的台獨工作者」上做文章，現在如果由蔡總統替賴解套，再好不過。

同黨的前後任總統，會比不同黨的前後任，關係更為複雜。蔡總統的最後兩年，與其說她怕跛腳，不如說她在想，要如何影響下一任總統。