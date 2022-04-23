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新聞眼／特赦韓豫平…蔡急著出手為那樁？

記者蕭白雪
獲得蔡英文總統宣布特赦的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平。（記者陳正興／攝影）
獲得蔡英文總統宣布特赦的花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平。（記者陳正興／攝影）

花東指揮部前少將參謀長韓豫平因台幣2880元加菜金爭議被依貪汙罪判刑四年六個月，在諸多將領聲援下，獲蔡英文總統特赦，情輕法重及判決結果，確實引來許多人同情，如韓豫平所說，他不是唯一的案例，以總統府發言人闡明總統特赦的理由，誰會是下一個獲特赦者，更令人關注。

軍中或有加菜金、宴請軍眷等特殊文化，因2000多塊錢換來四年半牢獄，還影響退休俸，也易給人不符比例原則之感；但檢方上周剛為韓豫平聲請再審、最高檢察署這段時間也花不少精力研究提起非常上訴的可能性，法務部長自承，關於韓案的再審、非常上訴、釋憲、總統特赦等方案，都已做過研究向上呈報，但蔡總統顯然已等不及司法程序，選擇直接特赦安撫軍方高層人心。

細究總統府發言人所言的特赦考量，韓豫平即使有行政作業瑕疵，且金額甚微，罪刑不相當，不符國民正當法律感情，還要彰顯政府重視國軍保家衛國。依此標準，國安私菸案的少校吳宗憲，豈不比韓豫平更冤？國務機要費案中的林德訓、馬永成、陳鎮慧難道不冤？

蔡政府最近一連串作為，從民進黨傾全黨之力為國務機要費案除罪修法，到蔡總統特赦韓豫平，都在告訴百姓，司法不該判某些高官貪汙有罪。如立委邱顯智所言，蔡總統把特赦權用在這樣案子，想彰顯什麼樣的價值，定義什麼樣法律情感，答案不言而喻。這些作為，說穿了，正是對她上任時承諾的司法改革成果，最大否定。

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