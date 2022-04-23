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因2880元加菜金獲罪…蔡特赦韓豫平 藍疑為「赦扁」

台灣新聞組／台北23日電
獲蔡總統特赦的前少將韓豫平拿出特赦令，向總統與各界表達感謝。（記者陳正興／攝影）
獲蔡總統特赦的前少將韓豫平拿出特赦令，向總統與各界表達感謝。（記者陳正興／攝影）

蔡英文總統昨天宣布，特赦前國軍少將韓豫平、士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效；韓豫平出面致謝。在野黨雖表肯定，但國民黨質疑，蔡總統是為國務機要費除罪預作鋪陳；時代力量立委邱顯智則批，蔡總統只彰顯貴胄不與庶民同罪；法界則痛批總統下指導棋干涉審判，總統府當起了「第五審」。

本報系聯合報報導，韓豫平、張淯森2015年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的三名軍眷，費用共台幣2880元，觸犯「貪污治罪條例」、陸海空軍刑法及刑法罪刑，分別遭處四年六個月、一年之有期徒刑並宣告褫奪公權。

總統府發言人張惇涵表示，兩人所涉貪汙等罪，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，而餐會宴請之三人皆為軍眷，縱有行政作業的瑕疵，但尚無不合人情之處；且支用金額甚微、量處之刑度極重，導致罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情，考量情節的特殊性決定特赦。

司法院表示，尊重總統的特赦職權，並稱韓豫平適用的「貪污治罪條例」構成要件及刑度若有修法必要，司法院尊重法規主管機關、立法院的職權。

法界批總統干涉審判 總統府當起「第五審」

另據台北中國時報報導，蔡總統特赦韓豫平、張淯森，還指責一審到三審的法官們判太重，難符國民正當法律感情，引發法界痛罵總統下指導棋干涉審判，並直指小額金額貪汙重罪論處部分，並沒有因為「前少將特赦」就解決，仍有許多人因此受嚴苛法令判刑。

法官論壇有法官表示，看到總統竟然直接特赦，真的是驚呆了，難道總統不知道特赦這種開外掛的權力，要謹慎為之嗎？沒想到總統府根本就是破壞司法獨立的最大破口，不滿判決的被告，只要有資源、有人脈就可政治力解決官司。有法官說，台灣不但有憲法法庭當第四審，「現在還有總統府當第五審」。

法界人士也表示，憲法保障司法審判獨立，總統就算依照憲法給的特別權力，赦免特定的人士，也不該對司法裁判說三道四，否則未來檢察官不敢辦案、法官量刑無法依法妥適裁判，這樣的司法，無法保障人權、符合民主法治的潮流。

聯合報報導，韓豫平昨受訪時出示法務部的「特赦證明書」，數次鞠躬感謝總統及各界人士。他強調，社會還有很多受委屈的人，都希望能獲得公平司法對待，他透露終身俸已在3月停止，特赦讓他生計無後顧之憂。

軍方表示，將協助因該案遭撤職的張淯森盡快復職，補償撤職期間損失；國防部則指，將依總統指導，落實對合法權益的保障，並持續強化對眷屬的關懷，以彰顯政府重視國軍、保障軍眷生活的良意。

國民黨認為是遲來的公道，提醒國防部應盡快對「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍適當解釋。立委吳斯懷稱，韓案延宕八年，軍人榮譽與尊嚴不容踐踏，但他仍合理懷疑，蔡總統此時特赦是要對國務機要費除罪化做鋪陳，呼籲總統若真有心支持國軍，應研究將軍事審判權回歸軍中，才是務本之道。

國防部 國民黨 蔡英文

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