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挺過「狗語」風暴 賴香伶代表民眾黨選桃園市長

記者吳亮賢／台北22日電
民眾黨21日公布桃園市長初選民調結果，立委賴香伶將代表民眾黨出戰桃園。（本報資料照片）
民眾黨21日公布桃園市長初選民調結果，立委賴香伶將代表民眾黨出戰桃園。（本報資料照片）

民眾黨昨公布桃園市長初選民調結果，立委賴香伶勝過秘書長謝立功，將代表民眾黨出戰桃園，賴香伶雖先前才遭遇黨主席柯文哲的「狗語」風暴，但仍順利挺過初選。民眾黨人士透露，對比民調中，民眾黨與藍、綠比較的對象分別是國民黨立委呂玉玲、民進黨立委鄭運鵬。

民眾黨因初選提名爭議，柯文哲日前在黨政會議中怪罪中評會主委、立委賴香伶辦公室主任林恕暉，並嗆「誰家的狗，自己回去管好」，引發輿論譁然。賴香伶憤怒回擊：「主席應該收回那句話，並向大家道歉。」柯文哲事後坦言自己EQ、情緒控管不佳，公開跟賴道歉。

賴香伶認為，民眾黨人選出線，「一定會讓藍、綠兩黨參選人緊張，加快人選出現」，並期待藍、綠盡快負責任地讓民眾認識候選人。她表示，感謝謝立功在3月相約投入民眾黨第一次市長初選的民主程序，在過程中推動相關理念、政見、願景，她也自認，在各黨還沒提出人選時，民眾黨就決定人選，宛如「笨鳥先飛」，接下來的課題是如何延續、擴大支持力量。

謝立功說，各界可看到藍、綠兩黨幾個月來荒謬的演出，「不知道國民黨誰會出線，也不知道民進黨演哪齣」，但賴香伶已經跨出第一步，率民眾黨五席不分區立委之先參與選舉，希望桃園市民在藍綠以外，思考民眾黨是否可給大家帶來更好未來。

柯文哲 民調 國民黨

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