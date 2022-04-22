冷眼集／綠想清理戰場 反做球給在野黨

前總統陳水扁的國務機要費案纏訟已十多年，立法院21日審查會計法修正草案，僅花約15分鐘就將草案送出委員會，被解讀為選舉及早清理戰場。（本報資料照片）

前總統陳水扁 的國務機要費案纏訟已十多年，立法院21日審查會計法修正草案，背後不僅民進黨 團力推，監察院長陳菊都傳關切，彷彿扁案成了全黨上下的政治十字架。選在防疫緊繃時期硬闖，雖被解讀為選舉及早清理戰場，但「吃相太難看」，歷史終將記上一筆，必須面對政治代價。

陳水扁日前才舉行國務機要費記者會，民進黨團便排審會計法，雖然柯建銘不斷強調「沒有全然關係」，但時間點的巧合，只會讓人聯想是「套好招」。

國務機要費是否應該像特別費一樣除罪？朝野各執立場。從法理及邏輯來看，不無討論餘地，但扁案最關鍵的問題，還是在扁本身。誠如當年「倒扁總指揮」施明德所說，「特赦阿扁的鑰匙，藏在阿扁的心中。」扁什麼時候向人民認罪、懺悔，就能獲得真正解放。

全世界的卸任元首因涉貪入獄者所在多有，扁非特例，也非貪汙最多；但像扁一樣「保外就醫還趴趴走」，不能受訪卻可主持廣播節目，甚至舉行國際記者會，絕對屈指可數。最讓人難以忍受的，應該還是他始終狡辯絕不認錯的「犯後態度」，也就是施明德形容的「讓台灣人建立不起是非對錯的典範」。

陳水扁想為自己平反不難理解，但別忘了自己早有貪汙定讞判決，不是國務機要費除罪就能洗白。民進黨內的「阿扁們」，或許以為憑藉國會席次過半，可在疫情 爆發之際趁亂闖關，但這種橫柴入灶的心態，與扁何異？想要清理戰場，反而是做球給在野黨殺。