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陳菊助國務機要費除罪？國民黨團：食言而肥應知所進退

記者周志豪／台北22日電
立法院財政委員會21日通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，傳出連監察院長陳菊都協助動員綠委支持，違反政治中立要求。國民黨團批評，菊食言而肥，違背上任諾言涉入黨派之爭，應審慎思考負起政治責任。（記者周志豪／攝影）
立法院財政委員會21日通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，傳出連監察院長陳菊都協助動員綠委支持，違反政治中立要求。國民黨團批評，菊食言而肥，違背上任諾言涉入黨派之爭，應審慎思考負起政治責任。（記者周志豪／攝影）

民進黨強勢主導，立法院財政委員會昨通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案，傳出連監察院長陳菊都協助動員綠委支持，違反政治中立要求。國民黨立法院黨團今批評，陳菊食言而肥，違背上任諾言涉入黨派之爭，應審慎思考負起政治責任。

國民黨團總召曾銘宗表示，檢調認定，前總統陳水扁國務機要費違法、虛報、詐報超過1億元台幣，陳菊竟打電話要求民進黨立委支持除罪化，連民進黨立委也看不下去，難道陳菊還是新潮流大老、高雄市長、總統府秘書長？

曾銘宗也爆，為協助推動國務機要費除罪化，陳菊還與監委成立LINE群組交換相關意見，公然介入本案，德不配位，還在執行派系大老職務，也違反憲法增修條文規定，葬送監察院公信力，已不適任監察院長。

曾銘宗質疑，陳菊公然介入國務機要費除罪化，之後會不會也主導相關個案，誰還相信監察院？

國民黨團副書記長李德維表示，陳水扁海角七億無人不知，民進黨昨天卻在黨團總召柯建銘指揮下強行在立法院財委會推動修法，要把國務機要費除罪化，要掩護貪腐、貪汙，讓政府高官利用職權貪汙、成為貪腐政權。

李德維質疑，民進黨為貪汙、貪腐掩護，陳菊身為監察院長，卻以新潮流老大、菊系領導人直接打電話給民進黨立委要求支持，做最壞示範，糟蹋監察院長職位，難道是因為陳水扁擔任總統時，也拿了很多不該拿的錢，今天才投桃報李？

李德維批評，監察院長不能涉入黨派利益，如今陳菊自我做賤，後續司法院或監察院有能力調查？陳菊任監察院長應該恪守職責，不要再做破壞官箴的事情。

黨團副書記長陳以信表示，憲法規定監委與監察院長要超出黨派行使職權，陳菊上任前也承諾，時間會證明她會是超越黨派的監察院長，如今扁案卻證明沒有超越黨派，食言而肥，違背上任諾言涉入黨派之爭，應審慎思考負起政治責任。

民進黨 國民黨 陳水扁

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