金門縣長之爭 藍提名楊鎮浯 陳玉珍稱不委屈

國民黨提名楊鎮浯（右）競選金門縣縣長連任，原想參選的立委陳玉珍（左）表示支持。(記者曾原信／攝影)

國民黨 中常會昨天通過徵召金門縣長楊鎮浯競選連任，黨主席朱立倫偕同楊鎮浯、金門縣立委陳玉珍出席握手展現大團結，並盼陳玉珍續留立院發揮戰力。楊鎮浯表示，黨中央用盡各種溝通管道積極協調，他充分感受到朱主席求勝的誠意和決心，他會與陳玉珍合作，謀求金門最大的發展。

國民黨日前因為疫情 因素，暫緩縣市長提名 ；但疫情未趨緩，國民黨決定加快提名腳步。黨中央昨天上午召開選策會，確定提名楊鎮浯連任金門縣長。據了解，楊這陣子已多次到黨中央開會協調此事。

朱立倫表示，楊鎮浯非常認真，相信國民黨提名他競選連任，對金門鄉親是最大的負責；陳玉珍則是金門最優秀的超級戰將，立院黨團需要她，年底選舉也需要她輔選。

楊鎮浯盛讚陳玉珍在立院的表現。陳玉珍表示，在中華民國與金門鄉親面前，個人意願都是微不足道的，年底選戰關乎整個國家未來發展，為了以大局為重，她這次決定不參選。被追問是否會覺得委屈，她說「不會，不會委屈」。

國民黨立委呂玉玲昨宣布參選桃園市長，國民黨秘書長黃健庭受訪強調，任何具有勝選條件之人，黨中央都不會排除；民進黨沒出牌，國民黨不會急著徵召人選。