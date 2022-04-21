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選北市 林佳龍：準備中 但不是非我不可

台灣新聞組╱台北21日電
林佳龍。 (本報資料照片)
林佳龍。 (本報資料照片)

民進黨台北市長選舉布局不明，傳出曾被高層徵詢的交通部前部長林佳龍昨天透露，自己對於參選台北市長「準備中」，「六都來講，只有台北我在準備，但不是非我不可。」他也說，他是一個選項，但也沒有一定要選。

林佳龍昨與太太廖婉如一起接受網路節目專訪，被問到作為民進黨「選舉對策委員會」成員，如何看待北北桃布局？林佳龍說，北北桃是首都圈，會互相影響，未來的評估會是北北桃連動，但選對會真的還沒有討論台北市是誰來選。

對於民進黨台中市長選舉布局，呼聲最高的立法院副院長蔡其昌至今未宣布參選，但台中市前交通局長王義川及立委何欣純皆公開表態。林佳龍爆料，六個月前的一場餐會上，高層曾經請蔡其昌評估，是否應辭立法院副院長並投入台中市長選舉；他認為蔡其昌應該更積極表態，而非等人徵召。蔡其昌聞訊立即反問：「表態到什麼程度才算明確？」

蔡其昌說，徵召制度就是表達立場，他也數度表達「只要黨徵召蔡其昌，我就全力以赴，一定力拚勝選」的立場 ，後續就尊重蔡英文主席的選擇，其他部分，他不知道在「徵召」制度下，還要做什麼表態才算表態。

民進黨 蔡英文

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