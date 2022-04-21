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國務機要費除罪化排審 藍綠議場大混戰 立委慘摔鎖喉

記者李承穎、鄭媁／台北21日電
立法院財委會21日早一開門，藍綠立委就爆發激烈推擠，跌倒在地。(記者陳正興／攝影)
立法院財委會21日早一開門，藍綠立委就爆發激烈推擠，跌倒在地。(記者陳正興／攝影)

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨團質疑是要替前總統陳水扁解套，民進黨則要強勢過關。上午6點半會議室門一開，雙方衝向主席台，民進黨團率先占得，藍綠仍爆發激烈推擠還鎖喉；隨後就由民進黨籍召委沈發惠在混亂中快速宣布通過並散會，全案保留送院會處理，送交院會前須經由黨團協商，前後過程共經歷15分鐘。

民進黨團成員從昨晚8點開始輪班，守住大門，國民黨團成員約上午5時許陸續「進駐」，爆發首波攻防，國民黨高喊：「財政委員會沒有更重要法案嗎？為了陳水扁脫罪，不顧防疫！」民進黨團則回嗆：「好好討論，不要再推擠了好嗎？」

立法院財政委員會21日審理國務機要費除罪化，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群...
立法院財政委員會21日審理國務機要費除罪化，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強占主席台。(記者許正宏／攝影)

上午6點半，會議室門一開，在門前的民進黨立委洪申翰率先衝入，朝野立委衝向主席台，雙方爆發數波激烈肢體衝突，沈發惠守著麥克風，國民黨團也試圖搶回，綠委鍾佳濱遭鎖喉，藍委陳玉珍和綠委王美惠不慎跌倒，場面相當混亂。

前總統陳水扁涉及國務機要費案纏訟逾15年，日前召開國際記者會，公布21項國務機要費金流，強調並無不法所得，擔任財委會召委的民進黨立委沈發惠則將國務機要費案納入審議，排定今天於立院審查與之有關的《會計法》第99條之1修正草案。

事實上，立法院財政委員會在2020年4月28日就曾排審該案，國民黨立委賴士葆等人批評這是針對性立法、替陳水扁涉及貪污案脫罪，杯葛議事。

立法院財政委員會21日審查會計法修正案，爆發藍綠混戰，國民黨立委空中大撒「阿扁給...
立法院財政委員會21日審查會計法修正案，爆發藍綠混戰，國民黨立委空中大撒「阿扁給的錢」與禮券，諷刺意味濃厚。(記者陳正興／攝影)

國民黨團總召曾銘宗表示，國務機要費和特別費，無論是預算科目、金額、法律屬性都完全不同，這也是15年前未將其除罪化的原因，歷年來，國務機要費出問題的，只有陳水扁一人，民進黨若要挾人數優勢強行通過修法，是嚴重干預司法。他呼籲民進黨不要忽視民意反噬。

民進黨團總召柯建銘說，希望有理性討論空間，讓法案順利出委員會，再到院會討論，「國民黨不要挑戰我們決心」，若要強力抗爭，會見招拆招。他強調，特別費是國務機要費衍伸出來的，「豈有小孩無罪，母親有罪的道理？」從道理、邏輯上，國務機要費都該除罪化。

立法院財政委員會21日審查會計法修正案，爆發藍綠混戰，國民黨立委鄭天財（左）手持...
立法院財政委員會21日審查會計法修正案，爆發藍綠混戰，國民黨立委鄭天財（左）手持「阿扁給的錢」紙鈔，佇立混亂場面中。(記者陳正興／攝影)

民進黨 國民黨 陳水扁

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