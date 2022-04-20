呂玉玲宣布選桃市長 藍撇內定說 民進黨討論中

國民黨北市議員羅智強宣布參選桃園市長，立委呂玉玲呼籲團結合作，照黨機制走。（圖：呂玉玲服務處提供）

藍綠白布局桃園市長選戰，國民黨 立委呂玉玲今天上午將舉行參選記者會，此舉恐激發出其他參選人，藍營局勢充滿變數。民進黨預定5、6月徵召人選，新竹市長林智堅和立委鄭運鵬、衛福部長陳時中、都被點名；民眾黨今天則將公布桃園市長初選民調 ，由秘書長謝立功對決立委賴香伶。

國民黨台北市議員羅智強的通勤體驗之旅，炒熱桃園市長話題，但藍營地方希望從立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲推派一人出戰。呂玉玲昨說，國民黨桃園市長提名 程序已啟動，在市民鼓勵與地方積極勸進下，她決定「一肩扛起、在地承擔、大步向前」，宣布參選桃園市長，她和團隊也都準備好了。

先前黨內民調指出，排名第一的是魯明哲，接下來依序為萬美玲、羅智強、呂玉玲。國民黨秘書長黃健庭昨接受廣播專訪時，被問到「黨中央為何不直接提魯明哲」？黃健庭說，民進黨還沒出牌，國民黨沒道理此時就說要徵召誰，也沒必要把最後想提的人選侷限在名單內，沒有所謂黨主席朱立倫的口袋名單。

黃健庭也說，當初指羅智強弱是基於地方反映，不是他認為羅很弱，選策會在桃園並沒有足夠提名羅的條件。

至於民進黨人選仍在討論中，熱門人選除了陳時中，最近又盛傳黨中央屬意林智堅或鄭運鵬，市長鄭文燦已公開表示由黨主席蔡英文徵召提名，黨部人士預估人選最快5、6月確定。

民眾黨方面，謝立功和賴香伶初選電話民調完成，兩人最近卯足勁走入各區爭取支持，均對結果有信心，桃園市黨部表示，全民調進入第五天，市長人選預定今天公布。