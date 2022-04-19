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扁保外醫治「違規」開記者會 法務部長：言論自由

台灣新聞組／台北19日電
法務部長蔡清祥說，陳水扁（圖）開記者會「可能是」言論自由，國民黨立委痛批曲解法令。（本報資料照片）
法務部長蔡清祥說，陳水扁（圖）開記者會「可能是」言論自由，國民黨立委痛批曲解法令。（本報資料照片）

前總統陳水扁保外醫治卻舉行記者會為國務機要費案喊冤，引發議論。國民黨立委陳玉珍昨天質詢法務部長蔡清祥，質疑法務部執法有雙重標準。蔡清祥表示，陳水扁保外醫治規定的「不受訪」文字敘述並不明確，會請矯正機關就個案深入了解。

立法院司法及法制委員會昨邀請法務部、司法院、檢警調就「司法審訟制度興革及提升檢警調打擊犯罪能力」報告，陳玉珍對陳水扁舉行國際記者會、嘉義市議員戴寧奔喪風波，質詢蔡清祥是否司法碰到民進黨會轉彎。

陳玉珍說，陳水扁保外醫治規定不可以接受媒體採訪，扁卻舉行國際記者會，如果陳水扁可以開記者會，所有保外醫治的受刑人就應該比照，這樣執法才會一致；執法標準一致，人民才會對司法有信心。

蔡清祥答詢表示，當時矯正署對陳水扁訂下的保外醫治規定，確實是不接受採訪，但文字的敘述上，並沒有很明確，開記者會也可能是言論自由的一部分，針對個案會要求矯正署去深入了解。

針對蔡清祥的答詢，國民黨立委李德維直批是活生生「曲解法令」。他質疑，這麼多保外醫治的受刑人，有誰跟陳水扁一樣？假如法務部還為特權者開脫，就是司法最大的悲哀。

綠要修會計法 「精密計算」

另外，陳水扁才公開為自己涉國務機要費喊冤，民進黨籍的立法院財政委員會召委沈發惠排定周四初審會計法修正草案，外界質疑修法是為陳水扁量身訂製，而蔡英文總統至今未對此發表「異」見，是不是等同默許？立院人士認為，執政黨團此時大動作重啟國務機要費除罪化修法，背後是精密的政治計算。

立院人士指出，國務機要費的「外貌」與已被除罪化的首長特別費高度相似，在首長特別費除罪後，讓民進黨團取得「國務機要費是總統的首長特別費」作為修法論述根據；不過，最重要的是，既可安撫陳水扁的支持者，又不影響扁仍是待罪之身的既存狀況。

綠營立院人士說，扁在基層、尤其南部有不少支持者，對民進黨來說，修正會計法可以取得一個平衡點，讓扁可以繼續拿國務機要費案宣傳沒有貪汙，實際上扁所涉其他大案因保外就醫處於停審狀態，並無法改變「貪汙犯」身分，對另一方也有所交代。

法務部長蔡清祥（圖）說，陳水扁開記者會「可能是」言論自由，國民黨立委痛批曲解法令...
法務部長蔡清祥（圖）說，陳水扁開記者會「可能是」言論自由，國民黨立委痛批曲解法令。（記者許正宏／攝影）

陳水扁 民進黨 國民黨

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