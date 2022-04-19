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新聞評論／法令遇政治就轉彎 重傷司法

記者王聖藜

保外醫治中的陳水扁因舉行國際記者會引發爭議，法務部長蔡清祥17日對執法標準的回應更令人質疑。扁卸任後涉案，屢屢憑藉其「律師專業」鑽營法律漏洞，固然為外界詬病；但主管全國法律事務的法務部，對法令的解釋如此含糊，且遇扁就轉彎，讓國法執行莫衷一是，將賠上司法全體形象。

2015年1月，法務部矯正署設計扁保外醫治審核基準，讓「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」的扁交保；監獄行刑法2020年翻修，三金句鑲嵌入法，扁趴趴走更是暢行無礙。

扁和台中監獄有約，保證「不上台」、「不公開演講」、「不接受媒體採訪」、「不談政治」，犯規多次從沒被判出局。

奇異的是，扁犯規後，法務部、矯正署一律將權責推給台中監獄，上級對違不違規從沒看法也就算了，法務部長竟還說「四不」文字敘述不明確，叫一路背鍋的台中監獄情何以堪。

行政機關對扁的表現束手無策，凸顯政府無能作為；司法遇見政治已先示軟，遇見有醫療專業加持的政治人物，更像隻軟腳蝦。扁的行止確實大傷司法，但一些滿腦子政治的執法者，對司法的傷害更加嚴重。

王子犯法，與庶民同罪，是司法最高價值的體現，放諸四海皆準；司法行政的依法及中立性，則是維繫法治國家運作的基石。陳水扁的身分雖然很特別，不過，在無法以政治解套以前，法律既在，就應執行；扁為私利，或可失信於對國法的承諾，但國法萬萬不容許對守法的人民毀諾。

監獄 陳水扁 奇異

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