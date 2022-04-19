黑白集／疫情爆發之際…趁亂洗白阿扁 蔡政府染臭名

民進黨 在立院排審會計法修法，「國務機要費除罪化」捲土重來。正當舉國為疫情 兵荒馬亂之際，民進黨竟還有心情幫陳水扁 修法解套，想趁亂將扁家貪腐洗白，真是費盡巧思。

這次修法，民進黨的腳步配合得絲絲入扣。4月7日陳水扁召開國際記者會喊冤，並公布國務機要費金流；隔日柯建銘即在立法院呼籲，要朝野「理性面對」會計法修正。接著，民進黨財委會召委沈發惠便排定審案。這種「為扁服務」的效率，讓人嘆服！

柯建銘等人談到修法的理由，除國務機要費「與特別費性質一致」、「是歷史共業」等老生常談，還扯上「轉型正義」。但國務機要費不同於特別費，早有定論；歷任總統僅陳水扁違法，送錢、收錢都是綠營同路人，說是「民進黨共業」還差不多，台灣哪來這種「貪腐當正常」的歷史共業？

南韓歷任總統卸任後多半因貪腐判刑入獄，完全不受社會同情。台灣好不容易辦了陳水扁，卻因為民進黨護航，監獄關不住他，他還不時在外面指點江山。綠營要幫阿扁漂白，更證明蔡英文主政下的所謂轉型正義，只有「民進黨的正義」才叫正義。

民眾全部焦點正放在疫情，民進黨要趁亂幫阿扁除罪，或不難達成目的。但扁家貪瀆積弊深重，犧牲法制也無法使他回春，恐怕連蔡政府名譽要一起賠上。