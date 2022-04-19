我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

黑白集／疫情爆發之際…趁亂洗白阿扁 蔡政府染臭名

黑白集

民進黨在立院排審會計法修法，「國務機要費除罪化」捲土重來。正當舉國為疫情兵荒馬亂之際，民進黨竟還有心情幫陳水扁修法解套，想趁亂將扁家貪腐洗白，真是費盡巧思。

這次修法，民進黨的腳步配合得絲絲入扣。4月7日陳水扁召開國際記者會喊冤，並公布國務機要費金流；隔日柯建銘即在立法院呼籲，要朝野「理性面對」會計法修正。接著，民進黨財委會召委沈發惠便排定審案。這種「為扁服務」的效率，讓人嘆服！

柯建銘等人談到修法的理由，除國務機要費「與特別費性質一致」、「是歷史共業」等老生常談，還扯上「轉型正義」。但國務機要費不同於特別費，早有定論；歷任總統僅陳水扁違法，送錢、收錢都是綠營同路人，說是「民進黨共業」還差不多，台灣哪來這種「貪腐當正常」的歷史共業？

南韓歷任總統卸任後多半因貪腐判刑入獄，完全不受社會同情。台灣好不容易辦了陳水扁，卻因為民進黨護航，監獄關不住他，他還不時在外面指點江山。綠營要幫阿扁漂白，更證明蔡英文主政下的所謂轉型正義，只有「民進黨的正義」才叫正義。

民眾全部焦點正放在疫情，民進黨要趁亂幫阿扁除罪，或不難達成目的。但扁家貪瀆積弊深重，犧牲法制也無法使他回春，恐怕連蔡政府名譽要一起賠上。

民進黨 陳水扁 疫情

上一則

90公分蟒蛇現蹤火車 疏散旅客封閉車廂 警消2分鐘活捉

下一則

涉利潤分配？台灣買BNT兒童疫苗卡關

延伸閱讀

幫阿扁解套？ 國務機要費除罪再闖關 藍綠互槓

幫阿扁解套？ 國務機要費除罪再闖關 藍綠互槓
南一中百年校慶 阿扁笑憶同學看色情電影

南一中百年校慶 阿扁笑憶同學看色情電影
洗錢案求判無罪 律師：陳致中從小看家人數錢 不覺有異

洗錢案求判無罪 律師：陳致中從小看家人數錢 不覺有異
黑白集／阿扁吃定蔡政府 不會被送回監獄

黑白集／阿扁吃定蔡政府 不會被送回監獄

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍