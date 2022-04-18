涉貪汙案 宜蘭市長抗議：有心人聯手特定媒體操弄辦案

自由時報18日以聳動字眼在頭版報導林姿妙涉貪案有重大進展。林姿妙忍不住發表沉痛聲明，批評特定媒體又公布偵查細節並下指導棋，抗議這是不公平的政治操作。（本報資料照片）

針對自由時報以頭版大篇幅報導宜蘭縣長林姿妙疑似上億元資金流向不明，林姿妙說，有心人士與特定媒體的聯手操作已經不是第一次，從首波偵查至今，特定媒體、特定人就已指導6大方向，提供比當事人更清楚的口供與資料，讓特定媒體斷章取義、捕風捉影，大幅聳動報導，達到政治追殺目的，這樣公平嗎？

某媒體今天以聳動字眼，指林姿妙涉貪案有重大進展，疑似透過開支票 方式拿取近億元的資金。林姿妙忍不住發表沉痛聲明，批評特定媒體又公布偵查細節並下指導棋，試問下一波是大規模搜索、訊問或是羈押？抗議這是不公平的操作過程。

她在聲明中表示，終相信司法會還給他們清白，忍受過程中的煎熬與不實指控，配合偵查不公開，從不在媒體面前談論案情，但非常遺憾，遵守偵查不公開的只有他們當事人，遭偵查不公開框架住，不能說明案情洗刷冤屈，竟然變成默認，而遭洩漏給特定媒體的訊息卻被漫天操作，極度荒謬不公，足以證明不問是非，不計代價扭曲事實誣指的做法，太有用了，可以重創整個團隊及林姿妙家族，這個過程會一直拖到選舉。

林姿妙說，從一開始特定媒體就能知道比當事人更清楚的偵查內容，2月22日清晨再次搜索官邸，為什麼有媒體記者提早知道？清晨可以到官邸進行錄影拍照，還有媒體說這是台北給的訊息。動不動就發動大規模搜索、大規模調問，然後進行馬拉松 式的訊問，重複問同樣問題，再讓媒體捕捉神情憔悴的眾人畫面，目的只是要用這種密集式動作，除了摧毀縣府團隊及林姿妙家族的觀感外，更在操弄恐懼，讓所有人不敢接近我們，這不是政治目的，甚麼才是政治目的？

她說，上述操作手法今天再度上演，由自由時報發動用合成示意圖，頭版最大篇幅刊登，將偵查內容完全公開，讓媒體報導內容引導辦案，混淆民眾視聽，這是辦案還是選舉？是選舉手段還是釐清事實？如此打擊我們，卻「讓其他人輕而易舉地享受成果」？請問，我們可以公開說明嗎？我們的尊重，卻換不來公平對待？所有動作只是阻止林姿妙繼續參選，打亂選舉的步驟，而不是真正的追求事實。

林姿妙說，政治目的完成，整個過程也已經未審先判，宜蘭是民主聖地，但現在在民主聖地上，卻赤裸裸上演政治撲殺戲碼。

林姿妙呼籲支持者，我們會繼續拚下去，希望有理想參政的好朋友、年輕人不要再有人為了黨同伐異，跟我們一樣被犧牲；面對政治打壓，她不會因此退縮、會為了大家的福利 、宜蘭未來而奮鬥，也請大家給她力量，一起為恢復宜蘭這片淨土堅定走下去。