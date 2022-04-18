柯文哲居隔首日視訊會 預言6萬人居隔：本周全台大亂

台北市長柯文哲昨天被居家隔離後，今天首日與市府各局處主持線上視訊會議，柯文哲再度預言，「我可以非常清楚，這個禮拜全台灣會大亂... 。」（圖：北市府提供）

台本土確診連日破上千，台北市從今天起也在信義區試辦輕症居家照護。台北市長柯文哲 昨天被居家隔離後，今天首日與市府各局處主持線上視訊會議，柯文哲再度預言，「我可以非常清楚，這個禮拜全台灣會大亂，六萬人被居家隔離，全台照顧這六萬人，要多少力氣？不得了，然後隔離了，一下子量跑上來。」

因與確診人士接觸，柯文哲、副市長黃珊珊昨起居家隔離，今天居家辦公首日，目前兩人身體狀況一切正常，為配合北市府本周開始實施居家辦公及分流演練，柯文哲今天一早7時30分照常線上主持晨會及防疫 會議。

市長柯文哲在防疫會議中，也針對近來全台本土確診數不斷飆升提出警示，認為全台各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流，以免重蹈香港 覆轍。柯文哲也憂心，被居家隔離人數越來越多，社會機能可能因此癱瘓，要想辦法以保經濟不受影響。

柯文哲居家隔離首日，接近中午也透過視訊影片跟大家報平安，「大家午安，我很好，還在呼吸」。

柯：居家隔離比上班還累

對於居家辦公首日，柯文哲說，今天早上7時半到上午11時45分，他在家裡都坐在電腦前面，連續開了三個會議，中間只有去上廁所1分鐘，想不到「居家隔離比上班還累」，所以一樣，繼續工作就對了。

柯說，他今天還有一大堆事情要處理，開完會通常會自己寫會議記錄，一個一個哪些列管，在吃午飯之前要將會議記綠寫完，「我要去工作了」。

另外，黃珊珊說，她今天在家裡居家隔離，但所有工作都不會停止，她很好，也沒有什麼問題，尤其昨天採檢陰性，這幾天跟她接觸過的人，也不會有什麼問題，請大家放心，大家一起好好度過這段時間，不會讓台北市政停擺。